L'intelligenza artificiale è la nuova alba della tecnologia di oggi e sta rapidamente trasformando ogni settore che conosciamo, compresa la blockchain. Grazie alla combinazione di AI e blockchain, sono nate nuove criptovalute più veloci ed efficienti. Un esempio di queste criptovalute è Borroe Finance, che sembra essere la più popolare di tutte. Questa criptovaluta AI sembra essere la più gettonata e per questo motivo abbiamo stilato un elenco delle criptovalute AI considerate le migliori criptovalute da acquistare ora.

Migliori 5 investimenti in criptovalute nel 2024

1. Borroe Finance ($ROE)

Borroe Finance ($ROE) ha rapidamente guadagnato attenzione come forza dirompente nel settore della finanza decentralizzata (DeFi), in particolare all'interno dell'ecosistema Web3. Questo progetto innovativo affronta le sfide finanziarie fornendo un mercato di finanziamenti in cui gli utenti di Web3 possono scambiare guadagni futuri con capitale immediato.

Borroe Finance ($ROE) si sta muovendo dalla quarta fase. L'attuale prezzo di 0,019 $ ha reso gli investitori impazienti di anticipare un rialzo del 110,5% fino a 0,040 $ prima della quotazione del token su un DEX (Decentralized Exchange). Il successo delle fasi di prevendita sottolinea il riconoscimento da parte del mercato del potenziale di Borroe Finance di rivoluzionare le transazioni finanziarie nello spazio Web3.

2. The Graph (GRT)

The Graph è un protocollo sviluppato per l'indicizzazione e l'interrogazione dei dati provenienti dalle blockchain. È come un motore di ricerca, tipo Google, che indicizza e ricerca i dati da vari siti web. Lo scopo del progetto è quello di indicizzare i dati delle blockchain, come un motore di ricerca per blockchain. The Graph organizza i dati in unità più piccole chiamate "sottografi".

GRT è il token nativo della piattaforma. Al momento in cui scriviamo, GRT è scambiato a 0,24 $. Il token ha subito molte fluttuazioni dal suo ATH di 2,34 nel 2021. Nonostante ciò, il suo valore di mercato è di 1,968 miliardi, fatto che dimostra la sua importanza nel migliorare l'accessibilità dei dati sulle reti blockchain.

3. SingularityNET (AGIX)

SingularityNET è un operatore di spicco tra i token AI. La piattaforma SingularityNET consente agli utenti di acquistare e vendere prodotti online sfruttando la tecnologia AI. Questo include molte cose, dai modelli di dati a diversi strumenti basati sull'AI. La piattaforma consente inoltre agli utenti di costruire, condividere e capitalizzare i servizi di AI, promuovendo un mercato internazionale inclusivo. Il token AGIX è la valuta universale per tutte le transazioni all'interno della piattaforma SingularityNET.

4. Ocean Protocol (OCEAN)

Ocean Protocol si basa sulla blockchain di Ethereum. Offre una piattaforma in cui business, organizzazioni e individui possono scambiare e monetizzare senza problemi dati e servizi basati sui dati. Ocean Protocol consente di condividere i dati con ricercatori e startup senza rinunciare al controllo dei titolari dei dati originali.

A febbraio 2024, Ocean Protocol è quotato a 0,52 $. Non è stata una corsa tranquilla per questa criptovaluta, che ha subito un calo rispetto al picco di 1,94 $ raggiunto nell'aprile 2021. Nonostante ciò, le sue recenti prestazioni dimostrano che è tornata alla grande.

5. Fetch.ai (FET)

Fetch.ai (FET) si distingue come una rete di AI decentralizzata che utilizza l'AI per creare un sistema di apprendimento automatico decentralizzato per le attività sulla blockchain. Fetch.ai si distingue come una piattaforma di AI e apprendimento automatico costruita sulla tecnologia blockchain. Questo progetto si concentra sull'automazione di varie attività di business, tra cui l'elaborazione dei dati e il trading. Fetch.ai utilizza la sua criptovaluta nativa, FET, per le transazioni all'interno della sua rete.

Conclusione

Sopra abbiamo presentato le migliori 5 criptovalute in cui puoi investire ora. Hanno potenzialmente buoni rendimenti, non solo per le prestazioni ma anche per la rapida crescita della tecnologia AI. Sebbene tutti questi migliori altcoin siano promettenti, Borroe Finance sembra stia facendo eccezionalmente bene con prestazioni di prevendita impressionanti.

