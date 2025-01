Migliora le performance del tuo sito web con l’Hosting WordPress di Aruba

Avere un sito web o un e-commerce stabile e veloce è indispensabile per poter offrire un servizio qualitativamente eccellente ai propri clienti. Per poter avere queste caratteristiche è indispensabile poter contare su un hosting affidabile che utilizzi tecnologie all’avanguardia. L’hosting di Aruba è uno di questi e il piano WordPress Gestito è in promozione con il 60% di sconto.

Velocità, efficienza e sicurezza nell’Hosting WordPress di Aruba

Con i piani Hosting WordPress Gestito di Aruba si ha accesso a una piattaforma ricca di strumenti (anche basati sull’intelligenza artificiale) con i quali sviluppare un progetto digitale veloce, sicuro ed efficiente. Questo è possibile innanzitutto grazie al plugin Hispeed Cache che ottimizza il posizionamento sui motori di ricerca, offre una migliore esperienza utente e aumenta il tasso di conversione.

L’Hosting WordPress di Aruba prevede inoltre storage basati su tecnologia flash per mantenere alta l’affidabilità del sito. Tutti i servizi offerti da Aruba sono erogati da data center proprietari fisicamente presenti in Italia che rispettano i livelli di qualità infrastrutturale massima così che i dati possano essere sempre al sicuro.

I piani di Aruba per l’hosting WordPress sono: Hosting WordPress Gestito Smart a partire da 79€, Hosting WordPress Gestito Premium a partire da 129€ e Hosting WordPress Gestito Top a partire da 229€. Tutti i piani includono il dominio, l’e-mail IMPA con antivirus e antispam, il certificato SSL DV preinstallato (per il protocollo HTTPS) e uno spazio web con backup illimitato per mettere al sicuro i propri dati.

I piani Hosting WordPress di Aruba si rivolgono sia a chi deve creare un sito web da zero che per chi vuole migrare i propri siti ospitati altrove e beneficiare dei vantaggi dell’hosting di Aruba. Tutti i piani, infatti, includono il plugin Aruba WordPress Migration Tool che consente di trasferire pagine, contenuti e database dei siti già esistenti in maniera semplice e veloce.

I piani Hosting WordPress Gestito di Aruba sono in promozione con il 60% di sconto. Utilizzando il codice FESTE24 in fase di registrazione si ottiene subito un importante risparmio sui migliori piani di hosting per la creazione e il potenziamento dei propri siti web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.