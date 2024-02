Migliora la qualità dell'aria in casa con l'umidificatore Philips IN SCONTO

L'umidificatore d'aria Philips si presenta come un indispensabile alleato per migliorare l'aria all'interno della tua casa. Prevede un controllo preciso dell'umidità con una ventola a 2 velocità, che consente di regolare il flusso fino a 250 ml/h. Con un serbatoio dalla generosa capacità di 2 litri, questo dispositivo è in grado di coprire aree fino a 38 metri quadri, garantendo un ambiente confortevole e salutare.

La sua modalità operativa a ultrasuoni lo rende particolarmente silenzioso, perfetto per l'utilizzo notturno in camera da letto o in ambienti frequentati da bambini. Ma la sua vera innovazione risiede nella tecnologia NanoCloud, che assicura un vapore invisibile e pulito. Questo processo di evaporazione ultra-fine riduce al minimo l'emissione di impurità nell'aria.

Rispetto agli umidificatori tradizionali a ultrasuoni, l'umidificatore Philips riduce del 99% la diffusione di germi, fornendo una protezione aggiuntiva contro potenziali rischi per la salute. Inoltre, non riscalda l'acqua, prevenendo la formazione di depositi di calcare e impurità, e eliminando la necessità di operazioni di decalcificazione.

Facile da utilizzare, questo dispositivo si spegne automaticamente quando il serbatoio è vuoto e offre un serbatoio rimovibile per un riempimento agevole. Il suo design elegante e il colore bianco lo rendono adatto a qualsiasi tipo di arredamento, mentre le sue funzioni aggiuntive come il timer, l'igrostato e la protezione contro il surriscaldamento lo rendono una scelta versatile e conveniente per migliorare la qualità dell'aria nella tua casa.

Amazon, oggi, pensa alla qualità dell'aria degli ambienti in cui vivi e propone uno sconto del 24% sull'umidificatore Philips per un costo finale di 79,99€.