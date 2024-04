Miglior spazio cloud senza abbonamento: fino a 10 TB a vita con pCloud

Sei alla ricerca del miglior spazio cloud senza abbonamento? Stai cercando una soluzione che ti permetta di archiviare i tuoi file in modo sicuro e senza dover pagare canoni mensili o annuali? Allora dovresti dare un'occhiata a pCloud.

Si tratta di un servizio di cloud storage che offre piani a vita scontati, permettendoti di acquistare spazio di archiviazione senza pagare l’abbonamento. In questo modo, potrai dire addio alle spese mensili o annuali e godere di uno spazio cloud sicuro e accessibile per sempre.

Come funziona pCloud, il miglior spazio cloud senza abbonamento

pCloud offre tre piani principali scontati fino al 37%:

500 GB al costo di 199 euro, anziché 299 euro (sconto del 33%);

2 TB al costo di 399 euro , invece di 599 euro (sconto del 33%);

al costo di , invece di 599 euro (sconto del 33%); 10 TB al costo di 1190 euro, anziché 1890 euro (sconto del 37%).

Tutti i piani permettono di condividere lo spazio con un massimo di 5 utenti, così da poterlo utilizzare con la famiglia, gli amici o i colleghi.

Esistono diverse ragioni per cui pCloud va scelto:

Risparmio economico: a lungo termine, i piani a vita di pCloud permettono di risparmiare notevolmente rispetto ai canoni mensili o annuali dei tradizionali servizi di cloud storage.

a lungo termine, i permettono di risparmiare notevolmente rispetto ai canoni mensili o annuali dei tradizionali servizi di cloud storage. Sicurezza: offre un elevato livello di sicurezza per i tuoi dati, con crittografia a 256 bit e data center in Svizzera.

offre un elevato livello di sicurezza per i tuoi dati, con e data center in Svizzera. Flessibilità: i piani sono flessibili e adattabili alle tue esigenze, con la possibilità di aumentare lo spazio di archiviazione in qualsiasi momento.

i piani sono flessibili e adattabili alle tue esigenze, con la possibilità di aumentare lo spazio di archiviazione in qualsiasi momento. Nessun vincolo: non sei legato ad alcun abbonamento e puoi cancellare il tuo account in qualsiasi momento senza penalità.

Se stai cercando il miglior spazio cloud senza abbonamento, pCloud è la soluzione ideale per te. Con i suoi piani a vita convenienti, la sua sicurezza elevata e la sua flessibilità, ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per archiviare i tuoi file in modo sicuro e senza pensieri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.