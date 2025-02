Microsoft Teams lancia anteprima pubblica di Super Resolution

Microsoft ha annunciato l'anteprima pubblica della Super Resolution per Microsoft Teams. La funzionalità arriverà prima sui PC Copilot+ basati su Snapdragon X. Il produttore di Windows ha affermato che la disponibilità generale avverrà a marzo. Con la Super Resolution abilitata, gli utenti possono sperimentare una migliore qualità video anche quando hanno vi è una scarsa qualità Internet, che porta il video a 360p. A differenza dell'upscaling tradizionale, che può rendere il video sfocato, la super risoluzione utilizza nuove tecniche di intelligenza artificiale per aumentare la scala del video senza troppa degradazione della qualità.

Microsoft Teams: Super Resolution disabilitata con PC non connesso all’alimentazione

Tutto ciò richiede una potenza di calcolo elevata, quindi gli utenti devono avere un PC Copilot+ in grado di gestire l'elaborazione AI sul dispositivo. Poiché questa funzionalità utilizza l'elaborazione sul dispositivo, è disabilitata ogni volta che si usa l'alimentazione tramite batteria per aiutare gli utenti a risparmiare la batteria. Quando il PC collegato a una fonte di alimentazione, Super Resolution su Microsoft Teams sarà abilitato di default. Tuttavia, è anche possibile disabilitarla tramite le impostazioni video.

Per quanto riguarda la disponibilità, Microsoft afferma che: “la versione attuale è esclusiva per l'app Teams Windows su PC Copilot+ basati su Snapdragon X e supportata su tutte le piattaforme PC OEM Copilot+: Surface, Dell, HP, Asus, Acer, Samsung, Lenovo. Microsoft Teams continuerà a migliorare le prestazioni della funzionalità, nonché ad espandere questa capacità ad altri dispositivi dotati di NPU abilitate. Ciò include i PC Intel e AMD Copilot+. La visione è quella di rendere Super Resolution una funzionalità standard su varie piattaforme, garantendo a tutti gli utenti la possibilità di sperimentare una qualità video superiore”.

Con l'aumento degli utenti che passano a computer dotati di unità di elaborazione neurale, funzionalità come la Super Resolution potrebbero essere introdotte in altre applicazioni. Proprio per questo motivo, i “video pixelati” su Microsoft Teams potrebbero diventare un ricordo del passato.