Microsoft svela i nuovi principi d’accesso alla propria AI

Microsoft è stato finora il leader tecnologico nello sviluppo di nuovi servizi di intelligenza artificiale generativa, nonché dei server e delle infrastrutture necessarie per eseguire tali applicazioni. Nel corso del Mobile World Congress 2024, il presidente Brad Smith ha annunciato i nuovi principi di accesso all'intelligenza artificiale dell'azienda. Questi dovrebbero guidare Microsoft nella continua espansione delle proprie risorse di intelligenza artificiale. Come riportato sul blog ufficiale della società: “i principi che annunciamo oggi impegnano Microsoft a maggiori investimenti, più partnership commerciali e programmi più ampi per promuovere l'innovazione e la concorrenza rispetto a qualsiasi iniziativa precedente nei 49 anni di storia dell'azienda. Pubblicando questi principi, ci impegniamo a fornire l’ampio accesso alla tecnologia. Questo è necessario per consentire alle organizzazioni e agli individui di tutto il mondo di sviluppare e utilizzare l’intelligenza artificiale in modi che serviranno il bene pubblico”.

Microsoft: i principi d’accesso all’AI divisi in tre sezioni

L’azienda ha annunciato 11 principi di accesso all’intelligenza artificiale di Microsoft. Sono divisi in tre sezioni. Il primo è incentrato sui modelli di intelligenza artificiale e sugli sviluppatori di app. Microsoft afferma che continuerà ad espandere la propria infrastruttura in modo da poter gestire la formazione e l’utilizzo dei modelli AI. Afferma inoltre che darà ai produttori di app software un ampio accesso a modelli e strumenti AI. La seconda sezione riguarda le scelte che Microsoft offre agli sviluppatori. Ciò include l'accesso degli sviluppatori alle API pubbliche, con un'API pubblica comune per gli operatori di rete. Gli sviluppatori possono scegliere il modo in cui i loro modelli AI vengono venduti, distribuiti e utilizzati sui servizi Microsoft Azure. La società afferma che renderà più semplice per gli sviluppatori passare da Azure a un altro sviluppatore cloud. Inoltre, nei modelli AI di sviluppatori in Azure non verranno utilizzati dati privati.

La terza sezione tratta del modo in cui Microsoft offrirà sicurezza avanzata e standard di intelligenza artificiale responsabile. Ciò include la protezione dei modelli di intelligenza artificiale e dei data center dalle minacce fisiche e dei cybercriminali. Inoltre, verrà applicato lo standard di intelligenza artificiale responsabile dell’azienda per mantenere l’intelligenza artificiale sicura, equa e privata. L’azienda investirà anche denaro per aiutare a formare le persone nei servizi di intelligenza artificiale in tutto il mondo. Infine, Microsoft afferma che sta cercando di gestire i propri server di dati AI in modo sicuro per non danneggiare l’ambiente.