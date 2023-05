Microsoft Surface Pro 9 da 256 GB e display da 13" in offerta speciale su Amazon

Se stai cercando un laptop dalle prestazioni incredibili, allora il Microsoft Surface Pro 9 è adatto a te. Equipaggiato con un processore Intel Evo, 12º gen Core i7, e dotato di una generosa memoria di 16 GB e uno spazio di archiviazione di 256GB, puoi trovarlo ora su Amazon a soli 1424,06 euro meno 74,94 al check-out invece di 1.889,00€.

Questo dispositivo, dal design elegante e dall'hardware potente, è in grado di gestire senza problemi tutte le tue esigenze lavorative e di intrattenimento. Il Microsoft Surface Pro 9 è più che un semplice tablet, è un vero e proprio computer in un dispositivo ultracompatto e leggero.

Il cuore di questa potenza è l'innovativo Intel Evo, 12º gen Core i7. Questo processore di ultima generazione offre prestazioni eccezionali, garantendo prestazioni al top senza sforzarsi troppo, oltre ad un elaborazione veloce dei file ed una batteria di lunga durata.

La versatilità è un altro punto di forza del Surface Pro 9. Puoi usarlo come un laptop tradizionale, un tablet o in modalità studio. E con una tastiera Type Cover (venduta separatamente), si trasforma in un potente laptop con trackpad di precisione e tasti retroilluminati.

Lo schermo da 13" offre una visualizzazione chiara e nitida per i tuoi contenuti multimediali, mentre il supporto per la penna Surface e Surface Dial ti consente di interagire con il tuo dispositivo in modo più intuitivo. Approfitta ora dello sconto del 21% + COUPON su Amazon e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

