Microsoft ritirerà presto Bing Maps for Enterprise

Microsoft apporterà presto modifiche ai suoi servizi di mappe aziendali. La società ha rivelato che ritirerà Bing Maps for Enterprise nei prossimi anni e la integrerà su Azure Maps. In un post sul blog, Microsoft ha affermato che questa mossa aiuterà a semplificare le aziende a proprio business. Come riporta Microsoft: “Questa unificazione consente ai clienti di accelerare l’innovazione sfruttando altri servizi cloud di Microsoft Azure mantenendo molte funzionalità familiari di Bing Maps for Enterprise all’interno di Azure Maps. Inoltre, Azure Maps introduce diverse funzionalità non presenti in Bing Maps for Enterprise, inclusi metodi avanzati di autenticazione del servizio, conformità alla residenza dei dati, geolocalizzazione, informazioni meteorologiche e mappe interne personalizzate”. Microsoft afferma che non accetterà più nuovi clienti per Bing Maps for Enterprise dopo il 30 giugno 2024. Gli utenti che accedono al servizio con piano gratuito e base non potranno più utilizzarlo dopo il 30 giugno 2025.

Bing Maps for Enterprise: gli utenti aziendali potranno utilizzarlo fino al 2028

I clienti che dispongono di una licenza aziendale completa avranno ancora qualche anno per passare ad Azure Maps. Questi utenti avranno tempo fino al 30 giugno 2028, prima che il loro accesso a Bing Maps for Enterprise venga chiuso. Microsoft ha anche aggiunto che: “mentre la domanda di informazioni geospaziali continua a crescere, il contesto di “quando” e “come” utilizziamo queste informazioni è in evoluzione. In Microsoft abbiamo osservato come le tecnologie nel cloud e nell'intelligenza artificiale stiano rimodellando il modo in cui i nostri clienti interagiscono con i servizi che offriamo”.

Il passaggio ad Azure Maps è un ulteriore esempio di come Microsoft stia lentamente rimuovendo l'uso del marchio Bing dai suoi servizi. Com’è noto, alla fine del 2023, ovvero pochi mesi dopo aver lanciato Bing Chat, Microsoft ha deciso di abbandonare quel nome e utilizzare invece Copilot. Inoltre, lo scorso gennaio, Microsoft ha annunciato che anche il generatore di immagini AI, Bing Image Creator, avrebbe cambiato nome, in Image Creator da Designer. Attualmente, l’azienda di Redmond utilizza ancora il marchio Bing per il suo motore di ricerca e per il servizio consumer Bing Maps. Tuttavia, seguendo questa scia, è probabile che presto anche questi servizi verranno rilanciati con un altro nome.