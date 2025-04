Microsoft ritira il supporto a Classic Teams: novità e implicazioni

La modernizzazione porta con sé inevitabili cambiamenti, e Microsoft annuncia la fine di un'era per gli utenti di Microsoft Teams. La storica funzionalità di apertura file in Classic Teams sarà dismessa tra entro il 30 aprile 2025. Questa decisione rientra in un piano più ampio per eliminare la versione classica dell'applicazione, in risposta a vulnerabilità di sicurezza recentemente identificate.

Il ritiro della funzione dal portale Microsoft 365 Admin Center rappresenta un ulteriore passo verso la transizione completa alla nuova versione di Teams. Questo percorso è iniziato con l'aggiornamento automatico di marzo 2024 e proseguirà fino alla dismissione totale di Classic Teams, prevista per il 1° luglio 2025. La roadmap tracciata da Microsoft include il termine ufficiale del supporto per Classic Teams già avvenuto nell'ottobre 2024.

Microsoft rassicura che la nuova versione di Teams manterrà la funzionalità di apertura file, eliminando le problematiche di sicurezza riscontrate nella versione precedente. Questo cambiamento, sebbene necessario, potrebbe comportare sfide per le organizzazioni che non hanno ancora completato la migrazione alla nuova piattaforma.

Transizione automatica senza interventi tecnici

Una buona notizia per il personale IT è che la transizione non richiederà interventi manuali. L'aggiornamento sarà implementato automaticamente sui sistemi aziendali. Tuttavia, Microsoft consiglia di informare preventivamente gli utenti finali per garantire una migrazione senza problemi.

In una comunicazione ufficiale, l'azienda ha raccomandato di aprire i file nelle app appropriate, come Microsoft Word, Excel o PowerPoint, sia nella versione desktop che web. Questo messaggio sottolinea l'intenzione di Microsoft di ottimizzare l'esperienza utente concentrandosi sulle applicazioni dedicate, evitando di mantenere funzionalità duplicate.

Conseguenze e adattamenti necessari

Il cambiamento potrebbe causare qualche disagio, soprattutto per le organizzazioni che operano in contesti dove l'innovazione tecnologica procede a ritmi più lenti. Sebbene la nuova versione di Teams offra un ambiente più sicuro e ricco di funzionalità, i processi di adattamento potrebbero richiedere tempo. Per ulteriori dettagli, gli amministratori possono consultare il messaggio ufficiale con ID MC1058266 nel portale Microsoft 365 Admin Center.

Questa decisione si inserisce in un più ampio progetto di modernizzazione delle piattaforme Microsoft, volto a garantire standard di sicurezza sempre più elevati. Nonostante le difficoltà iniziali, l'adozione della nuova app Teams promette di offrire un'esperienza di collaborazione più efficiente e protetta per tutte le realtà aziendali.