Microsoft risolve gli arresti anomali di Outlook per desktop

Microsoft ha finalmente risolto un problema noto che causava l'arresto anomalo dei client desktop di Outlook durante l'invio delle e-mail da account Outlook.com. Questo problema è stato segnalato per la prima volta sul sito web della community di Microsoft e su altri social network. Gli utenti che affermavano infatti di riscontrare problemi durante l'utilizzo degli account Outlook.com. Secondo le segnalazioni degli utenti, il riavvio, la riparazione di Outlook, la reinstallazione dell'applicazione e la creazione di nuovi profili Outlook per gli account di posta elettronica interessati non sarebbero serviti a nulla. Il problema noto riguarda solo gli utenti di Outlook per Microsoft 365 e quelli nel Current Channel (Anteprima) che utilizzano la build di Outlook 17029.20028. Microsoft ha ora confermato che il problema noto è stato risolto nella versione 2311 Build 17029.20068.

Microsoft: la precedente temporanea proposta agli utenti di Outlook

Prima dell’aggiornamento rilasciato dalla socirtà di Redmond, alcuni utenti hanno riferito di aver risolto con successo questo problema noto reinstallando Office. Anche l’azienda di Redmond aveva condiviso una soluzione temporanea per sistemare il bug. Questa consisteva nell’accedere al prompt dei comandi con privilegi di amministratore. Fatto ciò è necessario inserire i comandi “cd %programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun” e “officec2rclient.exe /update user updatetoversion=16.0.16924.20124” (premendo “Invio” dopo ognuno di essi). La società di Redmond ha inoltre implementato correzioni per alcuni utenti interessati da un altro problema di Microsoft 365 dietro gli errori di accesso “Something Went Wrong [1001]”, che rendevano le app desktop di Office inutilizzabili. Questi continui problemi di accesso hanno inciso su coloro che utilizzano Excel, Word, Outlook e PowerPoint per Microsoft 365, le app Microsoft 365 for Business e le app Office per iOS e Android, come confermato dall'azienda più di un mese fa.

Per installare il nuovo aggiornamento di Outlook, Microsoft consiglia ai suoi utenti di utilizzare il percorso “File”, “Account Office”, “Opzioni di aggiornamento” e, infine, “Aggiorna ora”. Gli utenti che hanno disabilitato gli aggiornamenti dell’app possono riabilitarli seguendo lo stesso percorso e cliccando infine su “Abilita aggiornamenti”.