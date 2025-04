Microsoft riporta l'orologio nel calendario di Windows 11

Il ritorno tanto atteso dell’orologio nel flyout del calendario di Windows 11 segna un momento importante per gli utenti del sistema operativo. Dopo essere stato rimosso nel 2021, questo elemento essenziale, richiesto a gran voce dalla community, fa il suo ritorno nelle versioni beta del software sviluppato da Microsoft. La reintroduzione sottolinea l’impegno dell’azienda nell’ascoltare i feedback degli utenti e nel migliorare continuamente l’esperienza complessiva del sistema operativo.

Attualmente, la funzionalità è ancora nascosta nelle build di anteprima del Beta Channel. Tuttavia, gli utenti più esperti possono già attivarla grazie all’applicazione di terze parti ViVeTool. Questo strumento consente di sbloccare caratteristiche sperimentali attraverso una procedura relativamente semplice. Gli interessati devono scaricare il software da GitHub, decomprimerlo, aprire il Prompt dei comandi come amministratore, navigare nella directory di ViVeTool e inserire il comando specifico per abilitare l’orologio. Si tratta di un’operazione che richiede una certa familiarità con i comandi, ma che apre le porte a nuove possibilità di personalizzazione.

Un aspetto interessante di questa reintroduzione è la possibilità di disattivare l’orologio a piacimento, un’opzione che non era disponibile nella precedente versione del sistema operativo. Questo dettaglio evidenzia l’attenzione di Microsoft verso una maggiore flessibilità e controllo da parte degli utenti, andando incontro alle loro esigenze specifiche. La decisione iniziale di rimuovere l’orologio dal calendario di Windows 11 aveva infatti generato numerose critiche, poiché molti consideravano questa modifica una scelta poco comprensibile.

Altre novità

Oltre a questa gradita novità, Microsoft sta lavorando su altre migliorie significative per Windows 11. Tra queste, spicca un completo redesign del menu Start, che introdurrà una vista unificata e nuove opzioni di personalizzazione. Gli utenti potranno, ad esempio, disattivare la sezione consigliata e organizzare le applicazioni in nuove categorie, rendendo l’interfaccia più intuitiva e adatta alle loro preferenze. Questo aggiornamento riflette l’impegno continuo dell’azienda nel rendere il sistema operativo più user-friendly e versatile.

Per chi desidera provare in anteprima queste novità, è possibile iscriversi al programma Windows Insider. Tuttavia, è importante tenere presente che le build preliminari potrebbero contenere instabilità e bug. Per questo motivo, si consiglia di installarle su dispositivi secondari, evitando di compromettere il funzionamento del proprio computer principale. Questa precauzione è particolarmente importante per gli utenti che desiderano testare l’orologio nel calendario o esplorare le nuove opzioni del menu Start.