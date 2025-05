Microsoft rimuove il blocco aggiornamenti per Windows 11 24H2

La lunga attesa è finalmente giunta al termine per gli utenti di Safe Exam Browser, che da oltre sette mesi erano impossibilitati a installare Windows 11 24H2 a causa di un blocco imposto da Microsoft. La rimozione del Safeguard Hold segna una svolta importante per chi utilizza questo software in ambito educativo e di valutazione online.

Un problema di lunga data risolto

Nonostante l'aggiornamento fosse disponibile per la maggior parte degli utenti, chi utilizzava versioni obsolete di Safe Exam Browser si è trovato bloccato a causa di incompatibilità critiche. Questo software, progettato per creare ambienti protetti durante esami online, mostrava malfunzionamenti significativi nelle versioni precedenti alla 3.8 quando eseguito su Windows 11 24H2. Per prevenire problematiche come errori nell'apertura dell'applicazione, Microsoft aveva deciso di implementare un blocco temporaneo, salvaguardando così l'esperienza utente.

Passaggi per aggiornare il sistema

Con la rimozione del blocco, gli utenti possono ora procedere con l'installazione del nuovo sistema operativo. Ecco i passaggi principali:

assicurarsi di avere installato la versione 3.8 o successiva di Safe Exam Browser. Attendere fino a 48 ore affinché il blocco venga rimosso automaticamente. Controllare la disponibilità dell'aggiornamento tramite Windows Update.

Per chi preferisce un approccio più rapido, è possibile effettuare l'installazione manuale utilizzando il Media Creation Tool, seguendo le istruzioni ufficiali di Microsoft.

Il ruolo chiave del Safe Exam Browser

Il Safe Exam Browser non è un software comune: è uno strumento specializzato che trasforma il computer in un ambiente sicuro per esami online, bloccando accessi non autorizzati e funzionando in modalità kiosk. Questo lo rende indispensabile per piattaforme di e-learning come Moodle e ILIAS. La nuova versione 3.8, che risolve le incompatibilità, richiede come minimo Windows 10 versione 1803, dimostrando un’evoluzione tecnologica significativa per garantire la compatibilità sistema.

Altri blocchi possibili

Nonostante questa rimozione, è importante sottolineare che potrebbero esserci altri Safeguard Holds attivi, specialmente legati a driver di sistema incompatibili. Microsoft è impegnata a eliminare progressivamente queste barriere, lavorando per rendere Windows 11 24H2 accessibile al maggior numero di dispositivi compatibili.