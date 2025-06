Microsoft rilascia un aggiornamento per Windows 10 che risolve 7 vulnerabilità zero-day

L’ultimo aggiornamento di sicurezza per Windows 10, identificato come aggiornamento KB5060533, rappresenta un passo fondamentale per la protezione degli utenti contro minacce critiche. Questo update, rilasciato da Microsoft, include correzioni per sette vulnerabilità zero-day e migliorie al sistema, segnando un importante intervento per le versioni 22H2 e 21H2 del sistema operativo. Tra le novità principali, troviamo patch essenziali che affrontano problemi di sicurezza identificati fino a giugno 2025, rendendo obbligatoria l’installazione per garantire la protezione del sistema.

L’installazione può essere effettuata tramite il percorso Impostazioni > Windows Update > Verifica aggiornamenti o scaricando manualmente il pacchetto dal Microsoft Update Catalog. Essendo un aggiornamento classificato come obbligatorio, il sistema provvederà automaticamente all’installazione durante il prossimo controllo programmato degli aggiornamenti. Dopo l’installazione, gli utenti di Windows 10 22H2 vedranno il proprio sistema aggiornato alla build 19045.5965, mentre per chi utilizza Windows 10 21H2 la build di riferimento sarà la 19044.5965.

Cambiamenti introdotti dall’aggiornamento

Tra le modifiche più visibili apportate dall’aggiornamento KB5060533 spicca il ritorno della visualizzazione dei secondi nell’orologio della barra delle applicazioni, una funzionalità precedentemente rimossa. Questa caratteristica sarà implementata gradualmente per tutti gli utenti. Inoltre, sono stati introdotti diversi miglioramenti che arricchiscono l’esperienza d’uso, tra cui:

estensione a 30 giorni del periodo per visualizzare eventi futuri nella funzionalità Rich Calendar.

nella funzionalità Rich Calendar. Aggiunta di descrizioni testuali per il pulsante Meteo nel calendario avanzato.

nel calendario avanzato. Miglioramenti nel rendering di caratteri specifici GB18030-2022 in ambienti GDI/GDI+.

di caratteri specifici GB18030-2022 in ambienti GDI/GDI+. Aggiornamenti ai profili COSA per operatori di telefonia mobile.

per operatori di telefonia mobile. Risoluzione di un problema di sincronizzazione degli account in Europa che causava sovraccarichi ai server.

Un ulteriore intervento significativo riguarda la risoluzione definitiva di un bug critico che provocava blocchi o riavvii imprevisti nelle macchine virtuali Hyper-V. Questo problema, che interessava diversi sistemi operativi Windows, era stato già parzialmente affrontato con un aggiornamento d’emergenza nel maggio 2025, ma ora è stato completamente risolto.

Problemi noti e soluzioni temporanee

Nonostante le numerose migliorie, è stato segnalato un problema noto legato ai font NOTO, che potrebbero apparire poco nitidi quando visualizzati a 96 DPI nei browser basati su Chromium, come Edge e Chrome. Per mitigare temporaneamente questa criticità, Microsoft consiglia di aumentare lo scaling del display al 125% o 150%.