Microsoft PowerToys: arriva la funzione "Incolla Avanzato" con l'IA

Microsoft ha recentemente annunciato l'integrazione di una nuova funzione chiamata "Incolla Avanzato" all'interno di PowerToys per Windows 11. Questa innovativa funzione sfrutta l'intelligenza artificiale per trasformare rapidamente il contenuto degli appunti, rendendo più semplice e veloce la gestione dei flussi di lavoro degli utenti.

"Incolla Avanzato" è disponibile a partire dalla versione 0.81 di PowerToys e può essere attivata tramite la combinazione di tasti Windows + Shift + V. Quando viene aperta, la finestra di Incolla Avanzato presenta diverse opzioni di conversione per il testo copiato, come la trasformazione in testo normale, markdown e JSON.

Una delle caratteristiche più interessanti è l'opzione "Incolla con intelligenza artificiale". Attivando questa funzione nelle impostazioni di Incolla Avanzato, si abilita un prompt di OpenAI che consente di richiedere conversioni personalizzate del testo.

Con "Incolla Avanzato" e con l'integrazione dell'IA non solo risparmi tempo ma sei più produttivo

Grazie a questa opzione, l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per una varietà di scopi, tra cui sintetizzare testo, effettuare traduzioni, generare codice, riscrivere testo da uno stile casuale a uno più professionale, o persino convertire il testo in sintassi Yoda, oltre a molte altre possibili conversioni.

"Incolla Avanzato" offre numerosi vantaggi agli utenti di Windows 11. Prima di tutto, consente un significativo risparmio di tempo. La capacità di convertire automaticamente il testo negli appunti elimina la necessità di processi manuali ripetitivi, permettendo agli utenti di concentrarsi su attività più importanti. Inoltre, l'uso dell'intelligenza artificiale aumenta notevolmente la produttività, facilitando compiti complessi come la traduzione del testo o la generazione di codice in modo rapido ed efficiente.

Questa funzione offre anche una maggiore flessibilità grazie alla sua vasta gamma di opzioni di conversione, in grado di soddisfare diverse esigenze. L'integrazione dell'intelligenza artificiale di OpenAI consente di ottenere conversioni intelligenti e personalizzate, che possono adattarsi perfettamente a vari contesti e requisiti lavorativi.