Microsoft potrebbe rilanciare l'app Persone in Windows 11

Microsoft ha introdotto per la prima volta l'app Persone in Windows 8. Era pensata per essere sia una rubrica che un'app social per gli utenti. Oltre agli account Microsoft (Outlook e Skype), consentiva agli utenti di aggiungere i propri account social, tra cui Facebook, Twitter, LinkedIn, ecc. per riunire tutti i propri contatti e tenere traccia dei loro ultimi aggiornamenti, tweet e immagini in un unico posto. Nel tempo, a causa di cambiamenti da parte di Facebook e altri social, l’app ha perso tale integrazione. Su Windows 10, l'app offriva l'integrazione solo con Skype. Dal 2021, l'app Persone ha perso la possibilità di essere avviata direttamente. Gli utenti potevano avviarla solo tramite le icone Persone in Mail, Calendario e altre app. Poiché Microsoft sta eliminando gradualmente le app native Mail e Calendario su Windows, sembra che l'azienda stia lavorando a una nuova app Persone.

Microsoft: app People disponibile solo per utenti commercial/education

Il file di installazione per la nuova app Microsoft People Preview è trapelato online nelle scorse. Pesa solo circa 2,6 MB. Ciò significa che si tratta solo un wrapper di app web. Una volta installata, la nuova app People Preview è disponibile per l'avvio dal menu Start e può anche essere aggiunta alla barra delle applicazioni. Al momento, l'app Persone non funziona con account Microsoft personali. Ma quando si accede utilizzando un account Microsoft commercial/education supportato, funziona come previsto. Gli utenti hanno a disposizione un elenco di contatti, potranno visualizzare le singole schede contatto e la funzionalità di ricerca consentirà di cercare i contatti.

L'esperienza dell'app Persone è molto simile all'esperienza People (contatti) disponibile all'interno della nuova app Outlook per Windows. Il potenziale ritorno di un'app People dedicata potrebbe essere una buona notizia per gli utenti di Windows 11 che si affidano alla gestione dei contatti. Resta da vedere se l'app trapelata è solo un vecchio eseguibile riemerso o se Microsoft sta davvero lavorando a una nuova app per Windows 11.