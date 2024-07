Skype sarà privo di pubblicità su tutte le piattaforme

Gli Skype Insider che testano le versioni di anteprima dell’app possono scaricare un nuovo aggiornamento nella versione 8.125.76.201. Come al solito, l'aggiornamento è ricco di nuove funzionalità e di alcune modifiche degne di nota. Probabilmente la modifica più piacevole è che Skype è ora completamente privo di pubblicità. In una mossa davvero sorprendente e inaspettata per l'azienda, che è diventata famosa per aver inserito annunci pubblicitari in quasi tutti i suoi prodotti, Microsoft ha rimosso gli annunci dai Canali Skype e "dall'intera piattaforma Skype" per un'esperienza utente "più fluida, ordinata e piacevole".

Skype: le modifiche alla sezione generazione immagini AI

Oltre a rendere Skype ad-free, Microsoft ha implementato altre modifiche nella versione 8.125.76.201. L’app presenta ora un'esperienza di generazione di immagini rinnovata con diversi miglioramenti. In primis, è stato introdotto un accesso semplificato, in modo che i creator possano aprire lo strumento dalla finestra di chat o dalla barra superiore. Anche l’interfaccia utente è stata migliorata. Questa è ora più intuitiva e visivamente accattivante per la creazione di immagini AI. Lo stesso vale per l’espansione delle immagini. Quest’ultime si espandono al clic, rendendo più semplice la visualizzazione delle creazioni.

Skype ha migliorato anche l’esperienza di navigazione, aggiungendo il pulsante Indietro, per tornare alla pagina delle idee. Microsoft ha ottimizzato anche le opzioni del menu. L’opzione per creare le immagini è accanto a Inoltra nel menu contestuale della chat. Infine, sono stati anche corrette le incongruenze dei margini nel creator di immagini su macOS per un design più coerente.

Inoltre, Skype su iOS ora include l'integrazione OneAuth, che semplifica l'accesso a Skype. Se sono state installate altre app Microsoft su iPhone e iPad, Skype si collegherà automaticamente all’account. Infine, Microsoft ha corretto alcuni bug, come ad esempio un problema per cui alcuni utenti non potevano inviare contenuti multimediali quando erano connessi a una rete 5G un bug per cui gli utenti potevano sentire la suoneria ma non erano in grado di rispondere alla chiamata su iOS. Per saperne di più è possibile consultare il changelog completo delle modifiche sul forum ufficiale di Skype.