Microsoft potenzia Windows Autopatch con hotpatching e controllo dati

Microsoft ha annunciato delle importanti novità per Windows Autopatch, introducendo una serie di innovazioni che promettono di migliorare la sicurezza e l’efficienza operativa delle aziende. A partire dal prossimo giugno 2025, sarà possibile sfruttare l’hotpatching, una tecnologia che consente di applicare gli aggiornamenti critici senza la necessità di riavviare i dispositivi. Questa novità è progettata per ridurre al minimo le interruzioni e massimizzare la produttività.

Disponibilità e innovazioni

Questa funzionalità sarà disponibile per i sistemi Windows 11 (versione 24H2) dotati di processori x64, a condizione che siano stati installati gli ultimi aggiornamenti di sicurezza trimestrali e che il sistema di Virtualization Based Security sia stato attivato. Tuttavia, i dispositivi con processori Arm64 dovranno attendere la fine della fase di anteprima pubblica e mantenere disabilitato il CHPE per utilizzare questa tecnologia.

Le innovazioni non si fermano qui. Microsoft ha anche introdotto un approccio rinnovato alla gestione della privacy, eliminando le impostazioni predefinite relative alla condivisione dei dati diagnostici. Ora, ogni organizzazione avrà il pieno controllo sui dati, decidendo autonomamente quali informazioni condividere con Microsoft e quali no. Inoltre, saranno disponibili dei report dettagliati che mostreranno chiaramente quali dati rimangono inaccessibili al servizio in caso di disattivazione della condivisione.

Troubleshooting potenziato

Un altro aspetto significativo è il potenziamento degli strumenti di troubleshooting. Grazie ai broker client di Windows Autopatch, i team IT potranno identificare e risolvere rapidamente i problemi che ostacolano l’arrivo degli aggiornamenti su dispositivi specifici. Questo ridurrà notevolmente i tempi di gestione e migliorerà l’efficienza operativa complessiva.

Queste novità si inseriscono nella strategia di Microsoft di semplificare la gestione degli aggiornamenti per i software aziendali, bilanciando esigenze di sicurezza e continuità operativa. In un contesto lavorativo sempre più dinamico ed esigente, la possibilità di applicare aggiornamenti critici senza interrompere le attività quotidiane rappresenta un vantaggio competitivo significativo e di continuità del lavoro.