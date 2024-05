Microsoft Outlook Lite aggiunge finalmente il supporto agli SMS

Gli utenti Android di tutto il mondo possono ora inviare e ricevere messaggi SMS direttamente dall'app Outlook Lite di Microsoft. Questa funzione, tanto attesa e in fase di sviluppo da aprile 2023, è stata finalmente integrata nell'ultima versione di Outlook Lite.

Per iniziare a utilizzare la nuova funzionalità SMS in Outlook Lite, è sufficiente aggiornare l'app alla versione più recente dal Google Play Store. Una volta aggiornata, apri l'app e troverai una nuova icona "SMS". Tocca l'icona e segui le istruzioni per concedere le autorizzazioni necessarie per inviare e ricevere SMS.

L'integrazione degli SMS in Outlook Lite offre numerosi vantaggi per gli utenti. In primo luogo, la comodità di poter inviare e ricevere SMS direttamente dall'app di posta elettronica già utilizzata elimina la necessità di passare da un'app all'altra.

Vantaggi e nuove funzionalità dell'integrazione degli SMS su Outlook Lite

In secondo luogo, gli utenti possono beneficiare delle funzionalità di sicurezza avanzate di Microsoft, che proteggono i loro messaggi SMS. Infine, l'integrazione consente di visualizzare SMS, e-mail, calendario e contatti in un'unica app, semplificando notevolmente la gestione della comunicazione.

Microsoft ha annunciato che presto verranno implementate ulteriori funzionalità per migliorare l'integrazione degli SMS in Outlook Lite. Sarà possibile collegare in modo più profondo i tuoi SMS con altre funzionalità dell'app, come e-mail, calendario e contatti. Inoltre, sarà disponibile il backup su cloud per i messaggi SMS, garantendo che non si perda mai un messaggio importante. Anche se i dettagli non sono ancora disponibili, sono previsti miglioramenti alla sicurezza degli SMS.

Dal suo lancio ad agosto 2022, Outlook Lite ha superato i 5 milioni di download sul Google Play Store, dimostrando la sua popolarità tra gli utenti Android che cercano un'app di posta elettronica leggera e veloce. L'aggiunta del supporto SMS rappresenta un importante passo avanti, rendendo Outlook Lite un'app di comunicazione ancora più completa e conveniente.