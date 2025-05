Microsoft OneNote: nuovo design per ottimizzare lo spazio di lavoro

La nuova era di Microsoft OneNote si prepara a debuttare con un importante aggiornamento. Gli utenti potranno scoprire un’interfaccia completamente rinnovata, con una serie di miglioramenti progettati per ottimizzare l’esperienza d’uso e rispondere alle richieste della community. L’aggiornamento OneNote, che sarà disponibile a partire dalla versione 2503 (Build 16.0.18730.20074), promette di ridefinire il modo in cui gli utenti interagiscono con il popolare strumento di Microsoft per la gestione delle note digitali.

Tra le principali novità, spicca l’ottimizzazione dello spazio di lavoro. Microsoft ha deciso di eliminare gli spazi vuoti tra il menù a nastro e l’area di lavoro, garantendo così un utilizzo più efficiente dello spazio disponibile. Questa modifica risulta particolarmente utile per chi lavora con appunti, tabelle o illustrazioni, migliorando la produttività e la concentrazione sull’attività svolta.

Una barra di ricerca innovativa

Uno degli elementi più rivoluzionari dell’aggiornamento è la nuova barra di ricerca fluttuante. A differenza del passato, la barra non sarà più ancorata in una posizione fissa, ma potrà essere spostata liberamente all’interno dell’interfaccia.

Questo approccio dinamico consente agli utenti di accedere rapidamente alla funzionalità di ricerca senza sacrificare spazio prezioso. Inoltre, con un semplice clic sull’icona a doppia freccia, sarà possibile espandere ulteriormente l’area di lavoro, garantendo una visione completa dei contenuti anche in presenza della barra di ricerca.

Esperienza personalizzata per ogni stile di navigazione

Un altro aspetto rilevante riguarda i miglioramenti apportati alla navigazione. Gli utenti che preferiscono utilizzare i tab verticali OneNote, attivabili tramite il percorso "Visualizza > Layout Tab > Tab Verticali", noteranno una gestione più intuitiva e una migliore organizzazione delle sezioni. Anche chi opta per i tab orizzontali potrà beneficiare di una maggiore visibilità dei separatori delle schede, facilitando la transizione tra diverse aree di lavoro.

Compatibilità e disponibilità

È importante sottolineare che queste innovazioni saranno implementate esclusivamente nella versione desktop completa di OneNote. La versione per Windows 10, il cui supporto terminerà nell’ottobre 2025, non riceverà questi aggiornamenti. Questa scelta strategica riflette l’intenzione di Microsoft di concentrare le risorse su piattaforme più recenti e in grado di supportare funzionalità avanzate.

Oltre alle novità annunciate, l’aggiornamento si integra perfettamente con funzionalità già apprezzate dagli utenti, come il "Ribbon semplificato" e la modalità a schermo intero. Questi strumenti risultano particolarmente utili su dispositivi con display di dimensioni ridotte, come il Surface Pro 12".