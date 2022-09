Microsoft Office: migliora l'esperienza d'aggiornamento

Gli aggiornamenti software possono rivelarsi fastidiosi - parecchio fastidiosi! - se interrompono flussi di lavoro importanti o vanno in qualche modo a impattare sulla produttività. Ciò non riguarda solamente gli update del sistema operativo, ma anche e sopratutto quelli dei programmi installati su di esso. L’aggiornamento delle applicazioni del pacchetto Microsoft Office può ad esempio dare qualche grana ed ecco perché il colosso di Redmond ha deciso di intervenire su questo fronte.

Microsoft sta per l'appunto cercando di affrontare e risolvere le problematiche che possono derivare dall’aggiornamento delle applicazioni che compongono la sua suite per la produttività e proprio per tale ragione ha implementato una nuova funzione denominata Update under lock.

Sino a questo momento, quanto un’applicazione Office era in esecuzione e veniva lasciata aperta durante la notte Microsoft non poteva aggiornarla nel caso in cui fosse stato necessario installare un update d’emergenza. Con la nuova funzione, invece, questo processo diventa più semplice e meno fastidioso.

D’ora in avanti, infatti, pur lasciando un’applicazione di Office in esecuzione oppure bloccando il computer, l’aggiornamento viene comunque eseguito chiudendo l’app quando è possibile, riaprendola e ripristinando il precedente stato. Per la messa in atto dell’intera procedura sono necessari circa 4 secondi, per cui non vi è praticamente alcuna interruzione d'uso.

Da notare che la nuova funzione sfrutta la tecnologia denominata Click-to-Run di Microsoft che viene utilizzata per fornire aggiornamenti a software come Office, sfruttando sistemi di virtualizzazione e streaming proprietari.

Update under lock è disponibile per agli abbonamenti a Microsoft 365, a Visio, a Project e alle licenze perpetue di Office 2021, 2019 e 2016 e non si può disattivare.