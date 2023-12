Microsoft: nuove funzioni AI su Windows in arrivo nel 2024

Il team Windows di Microsoft ha recentemente attraversato un grande cambiamento di gestione che, come prevedibile, ha portato l'azienda a cambiare i suoi piani riguardo ai futuri aggiornamenti e alle nuove versioni del sistema operativo. Come riportato dai colleghi di Windows Central, nel 2024 sono attese grandi novità e “funzioni rivoluzionarie”, con una forte attenzione all’intelligenza artificiale. In primis, l’azienda di Redmond sta pianificando di rilasciare una nuova importante versione della piattaforma Windows nel 2024, nome in codice Germanium, su cui si baserà Hudson Valley. Inoltre, Microsoft ha abbandonato l'idea di aggiungere nuove funzionalità al sistema operativo con uno o due aggiornamenti ogni anno. Ora ha intenzione di rilasciare soltanto un aggiornamento annuale, ma pieno di nuove funzionalità. Tuttavia, è probabile che Windows 11 riceva ancora un altro aggiornamento “Moment”, prima dell’arrivo di Hudson Valley a settembre o ottobre prossimo.

Microsoft: molte novità AI rivoluzionarie in arrivo in arrivo su Windows

Hudson Valley si baserà su Germanium e i primi computer alimentati da questa piattaforma e dai processori ARM dovrebbero arrivare sugli scaffali dei negozi nel giugno 2024. Germanium porterà numerosi miglioramenti e ottimizzazioni al sistema operativo, che andranno a beneficio dei computer con processori ARM, come il recente Qualcomm Snapdragon G Elite. Le nuove funzionalità previste per Hudson Valley arriveranno in aggiornamenti cumulativi tra pochi mesi. Per gli utenti Windows 11, Hudson Valley rappresenterà un importante aggiornamento del sistema operativo simile al passaggio da Windows 7 a 10. Le più grandi novità riguarderanno l’intelligenza artificiale. Windows Central sostiene Microsoft prevede di introdurre una shell basata sull'intelligenza artificiale con un “Copilot avanzato” che lavora in background per migliorare la ricerca, fornire approfondimenti contestuali e altro ancora. Fonti anonime affermano che Hudson Valley porterà funzionalità di intelligenza artificiale "rivoluzionarie".

Tra le altre novità, la Timeline di Windows sfrutterà l’AI per permettere all’utente di cercare ogni istanza, schermata, app o file contenente una parola specifica. Windows Search supporterà il linguaggio naturale, offrendo agli utenti la possibilità di trovare file utilizzando un linguaggio descrittivo. Altre funzionalità dovrebbero includere l’upscaling video per contenuti multimediali e giochi, migliori didascalie live e sfondi basati sull’intelligenza artificiale con effetti di parallasse. Il menu Start e Esplora file dovrebbero avere inoltre un'area per avviare progetti nelle app che fanno parte di Microsoft 365. Infine, verrà migliorata l'efficienza energetica dei dispositivi, con una durata della batteria estesa “fino al 50% su determinati hardware”. Microsoft non ha rilasciato commenti in merito all’arrivo effettivo di queste novità. Tuttavia, il 2024 si preannuncia già un anno interessante, soprattutto per l’implementazione dell’intelligenza artificiale nei dispositivi di nuova generazione.