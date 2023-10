Windows 11: arriva il supporto nativo per 11 formati di archivio

Novità in arrivo su Windows 11. Con l’ultimo aggiornamento cumulativo KB5031455 (preview), rilasciato pochi giorni fa, Microsoft ha aggiunto il supporto a 11 nuovi formati d’archivio. L’elenco dei tipi di archivio supportati ora aggiunge anche RAR, 7Z, TAR, TAR.GZ, TAR.BZ2, TAR.ZST, TAR.XS, TGZ, TBZ2 e TXZ. Purtroppo, il supporto dei file crittografati con password non sembra ancora essere disponibile. L’azienda di Redmond ha inoltre affermato di aver aggiunto questi nuovi formati di archivio con l’aiuto del progetto open source libarchive. Ciò significa che in un prossimo futuro Microsoft potrebbe anche aggiungere il supporto ad altri formati, come LZH o XAR.

Windows 11: possibilità di aprire file ZIP o RAR senza app terze

L’arrivo del supporto ai nuovi formati d’archivio su Windows 11 era già stato annunciato da Microsoft lo scorso maggio. Gli utenti utilizzano molto spesso formati RAR, 7-Zip e ZIP (quest’ultimo è la scelta più diffuso). Anche se Windows ha integrato il supporto per gli archivi ZIP ormai da 25 anni, per aprire determinati file erano necessarie app di terze parti, come ad esempio WinRAR, WinZip e 7-Zip. Il formato GZ (GNU Zip) è legato a Linux, ma presto potrebbe divenire molto utilizzato anche su Windows, grazie alla crescente popolarità della funzionalità di Windows Subsystem per Linux.

L’aggiornamento opzionale Windows 11 22H2 KB5031455 ha inoltre abilitato tutte le funzionalità di Moment 4, portando quindi 72 nuove funzionalità su Windows 11. Tra queste vi sono un rinnovato Esplora file, una nuova app di backup, un passkey manager integrato e l’assistente virtuale bastato sull’intelligenza artificiale Copilot per Windows. Considerando che si tratta di un aggiornamento facoltativo, gli utenti dovranno istallarlo manualmente da Windows Update (cliccando su “Verifica aggiornamenti”). Se presente, basterà semplicemente cliccare su “Scarica e installa”. Questa nuova funzionalità verrà comunque distribuita a tutti gli utenti Windows 11 con i vari aggiornamenti della Patch Tuesday di novembre.