PowerToys 0.66.0: .NET 7 si installa da solo

A poca distanza dal rilascio della versione 0.65.0, gli sviluppatori della Casa di Redmond hanno reso disponibile PowerToys 0.66.0, nuova release della raccolta di utility per power user che permettono di personalizzare i sistemi operativi Windows in vari aspetti che vanno dalla gestione delle finestre alla scelta dei colori, dai componenti aggiuntivi del File Explorer all'adattamento di mouse e tastiere alle proprie necessità.

PowerToys 0.66.0 e .NET 7

Il vero elemento di novità presente in PowerToys 0.66.0 riguarda l'integrazione con .NET 7, l'aggiornamento più recente del noto framework di Satya Nadella e soci. Fino ad ora, .NET 7 era stato fornito come una dipendenza nel contesto di PowerToys, questo significa che andava installato manualmente. Ciò si traduceva in un dispendio di tempo per l'utilizzatore e in una maggiore occupazione dello spazio di storage.

In PowerToys 0.66.0 .NET 7 è invece una componente autonoma correlata al package principale tramite deep linking. Gli utenti non avranno più la necessità di procedere con un'installazione apposita di .NET e potranno risparmiare svariati MB da destinare al salvataggio dei propri dati. A ciò si aggiunga che anche le procedure di aggiornamento del framework risulteranno estremamente più semplici rispetto al passato.

Le caratteristiche di .NET 7

Si tratta quindi di una novità particolarmente interessante per gli sviluppatori. Questo soprattutto perché .NET 7, che è stato rilasciato nel novembre dello scorso anno, è oggi uno strumento molto più completo se confrontato con le release del passato. Esso è infatti il risultato di uno sforzo durato circa un anno e finalizzato a unificare diversi strumenti prima separati.

Con .NET 7 oggi si possono sviluppare applicazioni molto diverse tra loro, destinate a piattaforme differenti tra cui il Web, l'ecosistema mobile e, naturalmente, il Desktop. Questo grazie ad un nuovo set di librerie di base (BCL, Base Class Library), compilatori e runtime.

La nuova impostazione self-contained di .NET 7 in PowerToys dovrebbe estendere ulteriormente la platea di utilizzatori del framework che, essendo stato rilasciato per la prima volta nel 2002, è ora in circolazione da oltre 20 anni.