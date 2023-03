Microsoft Loop è disponibile in anteprima per tutti

D’ora in avanti, tutti gli utenti eventualmente interessati potranno provare Microsoft Loop, adesso disponibile in anteprima. Si tratta di una nuova applicazione, annunciata a novembre 2021, che include diversi strumenti che facilitano la collaborazione all’interno di un team di lavoro.

Microsoft Loop in anteprima

"Microsoft Loop aiuta a organizzare tutto ciò di cui hai bisogno per il tuo progetto in un unico spazio di lavoro e compie per te tutte le ricerche necessarie per dare il via", spiega Microsoft nel descrivere lo strumento. "Basta inserire un titolo dell'area di lavoro e qualsiasi altra parola chiave pertinente e Microsoft Loop suggerirà i pezzi più pertinenti da aggiungere. Scegli quali aggiungere e crea la tua area di lavoro: il contenuto verrà organizzato in pagine facilmente visualizzabili."

L’applicazione include vari modelli che possono essere adoperati come base per l’area di lavoro condivisa. I membri del team possono altresì aggiungere etichette, tabelle ed elementi divertenti come emoji e qualsiasi altra cosa possa essere trasformato in un componente condiviso su Microsoft 365, Microsoft Teams o altre applicazioni.

Loop supporta inoltre le notifiche, in maniera tale che i membri possano monitorare ciò che avviene nell'area di lavoro.

Da tenere presente che a stretto giro verrà pure implementato Microsoft 365 Copilot che è stato recentemente annunciato dal colosso di Redmond e che consentirà quindi di sfruttare le funzioni dell’IA generativa.

Chi fosse interessato a provare Microsoft Loop, dunque, può farlo accedendo alla sua versione Web oppure mediante l’app per dispositivi Android e iOS/iPadOS. Al momento il servizio funziona solo per gli utenti Microsoft 365, ma prossimamente sarà fruibile pure sugli account personali.

