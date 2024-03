Microsoft ritira Edge 123 con l’app “Copilot” dal canale Stabile

All'inizio di questa settimana, Microsoft ha rilasciato Edge 123 nel canale Stabile. A prima vista sembrava un aggiornamento regolare, con diverse funzionalità per le aziende e molte correzioni. Tuttavia, l'aggiornamento si è rivelato strano e Microsoft lo ha bloccato. Subito dopo aver installato Edge versione 123.0.2420.53, gli utenti, hanno notato che l'elenco delle app installate in Impostazioni includeva una misteriosa voce "Microsoft Copilot" da 8 KB. Il controllo di un'altra macchina ha aggiunto al sospetto che il programma sconosciuto sia arrivato insieme all'ultimo aggiornamento di Microsoft Edge (non esiste l'app Copilot nel Microsoft Store). Contattata da Neowin, l’azienda di Redmond ha rivelato che il programma serve a potenziare le nuove esperienze Copilot. Tuttavia, ad oggi, nessuna di queste funzionalità è disponibile nel canale stabile. Vedere l'app arrivare senza preavviso con un aggiornamento stabile di Microsoft Edge è stato strano per molti utenti.

Edge 123: come verificare se è presente l’app Copilot nel sistema

È possibile che Microsoft abbia accidentalmente rilasciato l'app a tutti gli utenti e quindi abbia dovuto revocare Edge 123 per correggere tale versione. Microsoft, sul proprio sito ufficiale, afferma che la versione 122.0.2365.92 è l'ultima versione stabile. È interessante notare che questa è la seconda volta che Microsoft blocca un aggiornamento Edge. Alcune settimane fa, la società ha interrotto un aggiornamento dopo aver danneggiato i siti web con l'errore "Memoria esaurita". Gli utenti che hanno già scaricato Edge 123 possono verificare se nel loro sistema è presente la misteriosa app Copilot. Basta recarsi su Impostazioni, poi App e, infine, App installate. La disinstallazione dell'app non influisce sulla possibilità di utilizzare Copilot in Windows 11. Tuttavia, Microsoft ha affermato che dovrebbe essere presente per le nuove funzionalità di Copilot.

Tutto ciò accadeva lo scorso 22 marzo. Un portavoce di Microsoft ha poi dichiarato che l'aggiornamento è stato sospeso per garantire la compatibilità con determinate configurazioni aziendali. Secondo l’azienda: “l'implementazione di Microsoft Edge 123 è stata sospesa per garantire la compatibilità con alcune configurazioni aziendali relative all'archiviazione dei dati del profilo utente. Non era correlato a Microsoft Copilot. Prevediamo di riprendere il lancio di Edge 123 già dal 27 marzo 2024”.