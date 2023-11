Microsoft lancia ufficialmente 365 Copilot AI per le aziende

Grandi novità per gli utenti enterprise Microsoft. L’azienda di Redmond ha infatti rilasciato l’assistente AI 365 Copilot, che verrà integrato direttamente a Office. Per poter usare questo strumento, le aziende dovranno pagare un abbonamento di 30 dollari al mese per utente, ma non sarà per tutti. L’assistente virtuale non sarà infatti disponibile per le piccole aziende che contano meno di 300 dipendenti. Le aziende che accettano questi termini potranno usare Microsoft 365 AI Copilot per realizzare riepiloghi di documenti. Potranno inoltre generare e-mail, creare piani dalle note, ma anche migliorare l’analisi di Excel. Negli ultimi mesi, più di 600 clienti aziendali hanno testato Microsoft 365 Copilot AI tramite il programma Early Access (a pagamento), ma adesso è arrivato in via ufficiale. Ad oggi Copilot è supportato in diverse lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo e italiano. Nei prossimi mesi verranno supportate anche arabo, cinese, ebraico, portoghese, ecc.

365 Copilot AI: rilascio in sordina e con funzioni ancora in anteprima

L’azienda di Redmond aveva già mostrato Copilot durante l’evento Surface and AI di settembre, ma il lancio dei giorni scorsi è arrivato un po’ in sordina. Come spiegato da TJ Devine, senior director of product marketing for Microsoft 365, in un articolo sul blog ufficiale Microsoft, solo i clienti che dispongono già di Microsoft 365 E3 ed E5 possono acquistare 365 Copilot AI sin da subito. Ciò significa che al momento sono esclusi gli utenti con piani Offici 365, ma anche gli abbonati a Microsoft 365 Business Standard e Business Premium. Gli utenti 365 Monthly Enterprise Channel non potranno accedere alle funzionalità di Copilot fino a dicembre. Bisogna inoltre ricordare che alcuni componenti di Copilot sono ancora in anteprima, come Copilot per Excel, Copilot per OneNote (solo su Windows), SharePoint Copilot e Copilot per OneDrive, la cui anteprima arriverà rispettivamente nei prossimi giorni e a dicembre.