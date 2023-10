Microsoft 365 Roadmap: novità per Copilot, Teams e Stream

Ottime notizie per gli utenti Microsoft. L’azienda di Redmond ha recentemente pubblicato le prossime funzionalità di Copilot, ma non solo. Come riportato sul sito ufficiale di Microsoft 365 Roadmap, l’assistente dotato di intelligenza artificiale verrà integrato in nelle app di produttività Office già a novembre, in concomitanza con il lancio ufficiale di Microsoft 365 Copilot per le aziende, disponibile al prezzo di 30 dollari al mese per utente. Copilot sarà quindi presente su app come Word, PowerPoint, Outlook, OneNote, Loop, Whiteboard e Microsoft 365 Chat. Excel farà al momento un’eccezione. Dalla roadmap si può notare infatti che a novembre l’app avrà un accesso a Copilot in anteprima pubblica. Il rilascio in via ufficiale non è previsto prima di febbraio 2024. Infine, a gennaio verrà lanciata in anteprima una nuova funzionalità Copilot per Outlook (versione classica). La sua versione ufficiale arriverà poi il prossimo marzo.

Microsoft 365 Roadmap: le novità per Teams e Stream

Copilot non è l’unico servizio che riceverà presto nuove funzionalità. Sempre secondo la Microsoft 365 Roadmap, anche Teams e Microsoft Stream riceveranno diversi aggiornamenti, tutti disponibili a partire da novembre. Tra i più interessanti di Teams vi è il supporto per il servizio di lavoro collaborativo Microsoft Loop. Questa funzionalità sarà integrata sia sull’app classica, sia sulla nuova versione e prevede la possibilità di condividere componenti creati con Loop direttamente su Teams, in modo che tutti gli utenti possano visualizzarli e modificarli. L’altra funzionalità in arrivo riguarda la nuova interfaccia della casella di composizione, che semplificherà la creazione e l’invio di messaggi. Infine, altra grande novità è la possibilità di recuperare le chiamate perse, grazie ad un nuovo pulsante di chat che verrà aggiunto al feed delle attività. In questo modo sarà possibile rispondere ad una chiamata persa e avviare una chat in un clic.

Per quanto riguarda il servizio di streaming video aziendale di Microsoft, tra le grandi novità in arrivo, gli utenti potranno aggiungere quiz e sondaggi ai video utilizzando Microsoft Forms, con la possibilità di condividere un link di riepilogo con le risposte e i punteggi. Inoltre, sarà possibile includere contenuti aggiuntivi nei video (testo e link) in qualsiasi punto della timeline, in modo da rendere i video più interattivi e coinvolgenti. Gli aggiornamenti su Microsoft Stream saranno effettivi a partire da dicembre 2023.