Microsoft lancia la prima preview della piattaforma .NET 9

Sono passati solo tre mesi da quando Microsoft ha lanciato .NET 8, l'ultima versione della sua piattaforma di sviluppo open source. Adesso l'azienda di Redmond ha deciso annunciare il suo successore, .NET 9, rendendo disponibile anche la prima versione di anteprima. In un post sul proprio blog, Microsoft ha inoltre delineato i suoi obiettivi di sviluppo e la versione finale per .NET 9, che mira a offrire nuovi strumenti per lo sviluppo cloud insieme a nuove funzionalità di intelligenza artificiale. Microsoft ha affermato che continuerà i suoi sforzi per sviluppare le funzionalità della sua piattaforma basata su cloud per gli sviluppatori. Come riportato dalla stessa azienda di Redmond: “Ci stiamo inoltre concentrando sulla fornitura di percorsi lastricati verso infrastrutture e servizi di produzione popolari, ad esempio l'esecuzione in Kubernetes e l'utilizzo di database gestiti e servizi di caching come Redis”.

Microsoft: nuove funzionalità per utenti di Visual Studio e Visual Studio Code

Microsoft collaborerà con i partner in modo che le sue Azure Container App possano essere inserite nel suo ambiente basato su Kubernetes con il supporto di più istanze. In termini di strumenti di sviluppo basati su cloud, l’azienda di Redmond ha dichiarato che .NET 9 includerà nuove funzionalità per gli utenti di Visual Studio e Visual Studio Code tramite .NET Aspire. Naturalmente, il progetto vedrà anche l’integrazione dell’intelligenza artificiale. Secondo il post sul blog, i membri del team .NET 9 stanno infatti lavorando per aggiungere sempre più funzionalità AI alla piattaforma. Ciò significa che gli sviluppatori potranno presto accedere ai modelli di OpenAI e non solo.

Gli sviluppatori possono scaricare la prima versione di anteprima di .NET 9 da GitHub. Il sito contiene anche il .NET 9 Project Backlog, che permette di scoprire le nuove funzionalità e miglioramenti che verranno introdotte nella versione finale. Le future versioni di anteprima di .NET 9 saranno disponibili anche su GitHub. Gli utenti potranno consultare le note sulla versione della piattaforma ogni volta che ne viene rilasciata una nuova. Ad oggi non è comunque chiaro quando l’azienda di Redmond ha intenzione di rilasciare la versione finale di .NET 9.