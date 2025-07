Microsoft introduce un nuovo indicatore per la batteria su Windows 11

Microsoft ha risposto alle numerose richieste degli utenti introducendo un aggiornamento nell'interfaccia di Windows 11, che include un nuovo indicatore per la batteria completamente ridisegnato per la schermata di blocco. Questo aggiornamento punta a migliorare l'esperienza utente, affrontando uno dei problemi più comuni segnalati dalla community: la scarsa leggibilità dell'indicatore precedente.

Nuovo design

Il nuovo design dell'indicatore batteria si distingue per le dimensioni maggiorate e un'interfaccia più chiara e intuitiva, che richiama lo stile già presente nella barra delle applicazioni. Tra le novità più rilevanti, spicca l'adozione di un sistema cromatico che rende immediatamente comprensibile lo stato della batteria: il colore giallo segnala l'attivazione della modalità risparmio energetico, il rosso avvisa quando il livello di carica è critico, mentre il verde indica che il dispositivo è in fase di ricarica. Questo sistema cromatico non solo migliora l'estetica, ma offre anche un modo rapido e visivo per valutare lo stato della batteria.

Visualizzazione diretta della percentuale

Un'altra funzionalità molto apprezzata è la visualizzazione diretta della percentuale di carica, che consente agli utenti di monitorare con precisione l'autonomia residua del dispositivo. Questa modifica è stata pensata per rispondere alle esigenze di chi utilizza Windows 11 in mobilità, garantendo un'esperienza più fluida e personalizzata.

Recent Insider builds finally let you get the new battery icon w/ colors and battery percentage on the lock screen (see bottom right hand corner), about time. pic.twitter.com/mNhu0hHRJl — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) July 3, 2025

Non ancora disponibile per tutti

Tuttavia, è importante sottolineare che questa nuova funzionalità non è ancora disponibile per tutti gli utenti. Secondo Brandon LeBlanc, membro del team Windows Insider, la nuova versione dell'indicatore batteria presenta ancora alcune problematiche tecniche nelle build anteprima. Tra i principali problemi segnalati vi sono l'impossibilità di nascondere la percentuale di carica, anomalie nella visualizzazione dei colori e il ritorno occasionale al vecchio indicatore. Questi bug sono attualmente in fase di risoluzione e si prevede che verranno corretti nelle future versioni stabili.

Come attivare il nuovo indicatore?

Per gli utenti più impazienti, esiste comunque la possibilità di attivare il nuovo indicatore della batteria manualmente utilizzando uno strumento chiamato ViVeTool. Questo software, disponibile su GitHub, consente di abilitare funzionalità sperimentali di Windows 11. Ecco i passaggi da seguire per attivare l'indicatore:

scaricare ViVeTool dal repository GitHub ufficiale. Estrarre i file in una cartella facilmente accessibile. Aprire il prompt dei comandi come amministratore. Accedere alla cartella dei file estratti utilizzando il comando CD . Digitare il comando: vivetool /enable /id:56328729,55467432,55648925 . Riavviare il computer per applicare le modifiche.

Questo aggiornamento rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di Microsoft per migliorare l'esperienza utente di Windows 11.