Microsoft: hacker diffondono disinformazione in vista di USA 2024

All'inizio di questo mese, la divisione delle minacce alla sicurezza di Microsoft, il Microsoft Threat Analysis Center (MTAC), ha pubblicato un rapporto sugli sforzi dei gruppi di hacker sponsorizzati dallo stato con sede in Cina e Corea del Nord. L’MTAC ha affermato che questi gruppi stanno pubblicando disinformazione sui social media statunitensi al fine di seminare divisione nel paese. L’MTAC ha recentemente pubblicato un altro report, questa volta sui possibili tentativi di influenzare le elezioni presidenziali USA 2024, sempre tramite disinformazione sui social network. In un post sul blog, l’MTAC ha osservato che questi sforzi sono in realtà iniziati lentamente quest’anno rispetto alle elezioni presidenziali statunitensi del 2016 e del 2020. Causa di ciò è il fatto che la stagione delle elezioni primarie non ha avuto grandi contestazioni.

Microsoft Threat Analysis Center: come funziona la diffusione della disinformazione

Il report afferma che gli hacker sponsorizzati dallo stato con sede in Russia hanno iniziato ad aumentare i loro sforzi di disinformazione negli ultimi mesi. Hanno cercato di pubblicare false informazioni sull'attuale guerra della Russia con l'Ucraina. Il post sul blog afferma che un gruppo, noto con il nome Storm-1516, segue uno schema specifico per i suoi sforzi di disinformazione. In primis, un individuo si presenta come informatore o giornalista partecipativo, diffondendo una narrazione su un canale video appositamente creato. In seguito, il video viene diffuso da una rete globale apparentemente non affiliata di siti web gestiti segretamente. Infine, gli espatriati russi, i funzionari e altre persone amplificano questa copertura in tutto il mondo.

Il blog menziona inoltre nuovamente la Cina come paese che sponsorizza gli sforzi degli hacker per aumentare le divisioni politiche negli Stati Uniti. Per fare ciò i gruppi hacker utilizzano immagini, video e persino meme creati da strumenti di intelligenza artificiale generativa. Il blog afferma inoltre che l’Iran potrebbe provare a lanciare i propri attacchi hacker in prossimità del giorno delle presidenziali statunitensi. Microsoft afferma che finora i video deepfake di leader e candidati mondiali creati dall'intelligenza artificiale non hanno creato molta confusione e disinformazione. Tuttavia, sforzi più semplici, come mettere il logo di una vera testata giornalistica su una storia falsa, hanno avuto un impatto maggiore. Il Microsoft Threat Analysis Center prevede che questo tipo di attività da parte di queste nazioni aumenterà nei mesi che precedono le elezioni presidenziali americane.