Microsoft estende il supporto per Office su Windows 10: ecco fino a quando

Microsoft ha annunciato una novità importante per il supporto delle sue applicazioni Office per gli utenti di Windows 10. La suite di produttività continuerà a ricevere aggiornamenti di sicurezza fino al 2028, un'estensione di tre anni rispetto alla fine del supporto ufficiale per il sistema operativo, prevista per ottobre 2025. Questa decisione rappresenta un’inversione di rotta rispetto a quanto comunicato a gennaio 2024, quando si era stabilito che il supporto per Office su Windows 10 sarebbe terminato insieme al ciclo di vita del sistema operativo.

La necessità del supporto

Secondo un documento ufficiale, la scelta di estendere il supporto esteso nasce dalla necessità di "garantire la sicurezza degli utenti durante la transizione verso Windows 11". Nonostante ciò, Microsoft continua a spingere per l'aggiornamento al nuovo sistema operativo, sottolineando che l'uso di Microsoft 365 su un sistema non supportato potrebbe comportare problemi di prestazioni e affidabilità.

Windows 10 è il sistema operativo più utilizzato al mondo

Windows 10 rimane il sistema operativo più utilizzato al mondo, con oltre il 52% dei dispositivi Windows attivi che lo adottano, contro il 43% di Windows 11, secondo i dati di Statcounter. Questa resistenza al cambiamento è attribuibile principalmente ai requisiti hardware stringenti di Windows 11, come la necessità del modulo TPM 2.0, non presente in molti computer più datati.

Per facilitare la transizione, Microsoft ha introdotto diverse opzioni, tra cui gli aggiornamenti di sicurezza estesi (ESU) disponibili per gli utenti domestici al costo di 30 dollari annui. Inoltre, particolari edizioni come Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 continueranno a ricevere supporto anche oltre il 2025.

L'azienda invita gli utenti a migrare verso Microsoft 365

Parallelamente, Microsoft ha ricordato che le versioni Office 2016 e Office 2019 raggiungeranno la fine del supporto esteso il 14 ottobre 2024. L’azienda invita gli utenti a migrare verso Microsoft 365 per garantire un ambiente di lavoro sicuro e aggiornato. Questa strategia di transizione per Microsoft Office appare come una mossa per mantenere la sicurezza e fidelizzare la base utenti, offrendo un percorso graduale verso Windows 11 e riconoscendo le difficoltà pratiche di un aggiornamento immediato.