Microsoft Edge potrebbe velocizzare il caricamento dei PDF

Nel 2023, Microsoft ha iniziato a spostare il lettore PDF di Microsoft Edge sulla tecnologia PDF basata su Adobe. Edge era un tempo ed è ancora considerato uno dei migliori lettori PDF e l'integrazione con Adobe avrebbe dovuto migliorarlo ulteriormente. Alcuni aspetti di questa integrazione sono stati considerati poco convincenti, come la lentezza del lettore PDF sui PC di fascia bassa. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare presto. I lettori PDF, in particolare quelli basati sul web, possono essere lenti e lag. Infatti, quando si utilizza una macchina virtuale con poca RAM a disposizione, il lettore PDF di Microsoft Edge potrebbe risultare lento, soprattutto quando si cerca di caricare dei file molto pesanti, magari pieni di pagine.

Microsoft Edge: consumo minore di memoria e ottimizzazione delle librerie condivise

Questo miglioramento delle prestazioni del browser di Microsoft è stato notato dalla redazione di Windows Latest. È stato individuato un riferimento a un flag di funzionalità chiamato "msPdfOpenOnLowCoreDeviceWithDcPdfEnabled", che sembra indicare una sorta di aggiornamento delle prestazioni di Microsoft Edge. Nel nome del flag (WithDcPdfEnabled), "DcPdf" potrebbe riferirsi all'integrazione PDF di Document Cloud (ad esempio, Adobe Acrobat DC). L'idea sembra migliorare le prestazioni del lettore PDF, quindi utilizza meno memoria su PC di fascia bassa. Inoltre, consente di sfogliare facilmente PDF di grandi dimensioni se si dispone di un vecchio PC o di RAM limitata.

Inoltre, è stata anche individuata un'altra funzionalità relativa al lettore PDF Edge denominata "msPdfSharedLibraryTrigger". Tale novità sembra indicare una funzionalità che caricherà o scaricherà dinamicamente le librerie condivise per i PDF. Questo si riferisce a miglioramenti delle prestazioni o ad alcune nuove funzionalità PDF basate su Adobe Cloud. In entrambi i casi, il lettore PDF di Microsoft Edge potrebbe presto migliorare ulteriormente. Tutto ciò fa parte degli sforzi del gigante della tecnologia per rendere il browser uno dei migliori lettori PDF in commercio.