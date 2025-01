Adobe: nuovo tool AI può modificare 10.000 immagini con un clic

Adobe sta lanciando nuovi strumenti di intelligenza artificiale generativa in grado di automatizzare attività di produzione, come la modifica di grandi lotti di immagini e la traduzione di presentazioni video. Il più notevole è "Firefly Bulk Create". Si tratta di un'app che consente agli utenti di ridimensionare rapidamente fino a 10.000 immagini o sostituire tutti i loro sfondi con un solo clic. Lo strumento è stato creato combinando diverse API basate su Firefly di Adobe per sviluppatori. L'obiettivo è quello di renderle più accessibili ai creativi che non hanno esperienza tecnica di codifica.

Bulk Create è stato lanciato in versione beta e si divide in due strumenti separati sulla web app Firefly di Adobe: "Rimuovi sfondo" e "Ridimensiona". Il primo è abbastanza autoesplicativo. Gli utenti possono caricare file di immagini nello strumento dal loro computer, Dropbox o Adobe Experience Manager e rimuovere rapidamente gli sfondi. Dovrebbe funzionare su qualsiasi immagine, ma sembra particolarmente utile per i product marketer. Oltre a rimuovere semplicemente lo sfondo, gli utenti possono anche impostare lo strumento per sostituire gli sfondi con un'immagine o un colore specifico per ottenere varianti di ogni immagine pronte per ulteriori modifiche. I batch di file possono essere salvati come PNG o JPEG. Tuttavia, Adobe che afferma che il supporto per i file Photoshop PSD verrà aggiunto in futuro.

Lo strumento "Resize" presenta una selezione di opzioni preimpostate per le dimensioni e le piattaforme più diffuse dei banner pubblicitari come TikTok, Instagram e Facebook. Inoltre, utilizza l'AI per allungare gli sfondi delle immagini in modo che si adattino alle dimensioni richieste. Per gli sfondi semplici, tuttavia, ciò potrebbe evitare ai grafici di dover ridimensionare manualmente le proprie risorse di marketing per ogni piattaforma.

Adobe: le nuove API introdotte per l’editing di immagini e video

Adobe renderà disponibili alcune nuove API per sviluppatori per Firefly Services nelle prossime settimane. Gli sviluppatori potranno utilizzarle per velocizzare i flussi di lavoro di produzione video e di stampa. Ad esempio, "Dubbing and Lip Sync" può ad esempio tradurre e modificare il movimento delle labbra per l'audio video in 14 lingue diverse. Inoltre, un nuovo strumento InDesign può formattare automaticamente testo e immagini per la stampa e i media digitali utilizzando modelli predefiniti. Infine, entro la fine del mese saranno disponibili "Digital avatar" in versione beta, creati usando descrizioni di testo e registrazioni vocali. Infine, questi potranno essere utilizzati per presentare video e spiegazioni di prodotto.

La potenza richiesta per modificare batch di 10.000 immagini è presumibilmente costosa. Adobe afferma che offrirà una tariffa per utilizzare questi nuovi strumenti "in base al consumo". Ciò probabilmente significa che gli utenti dovranno pagare per un piano premium Adobe Firefly che fornisce crediti generativi che possono poi essere "spesi" per le funzionalità.