Microsoft Edge ottiene rilevatore di prestazioni per le estensioni

Ad oggi, tutti i browser web offrono la possibilità di installare delle estensioni. Sebbene queste possano essere molto utili varie attività, a volte possono influire negativamente sulle prestazioni del browser e, in alcuni casi, dell'intero PC. Per risolvere questo problema, l’azienda di Redmond ha annunciato il lancio di una nuova funzionalità per gli utenti del suo browser web Microsoft Edge, chiamata rilevatore delle prestazioni delle estensioni. Tale funzionalità inizierà a essere distribuita alle persone che riceveranno la versione Edge Canary 130. In un post del blog, Microsoft ha affermato: “Edge inizierà ad avvisarti sui rallentamenti se le estensioni influiscono in modo persistente sulla tua esperienza di navigazione. Cliccando sull'avviso, verranno visualizzate maggiori informazioni sulle tue estensioni e sull'impatto che ciascuna ha sulla velocità di caricamento della pagina. Ti daremo anche l'opportunità di disattivare l'estensione di tua scelta proprio lì”.

Microsoft Edge: come attivare la nuova funzionalità

L’azienda ha comunque dichiarato che questo nuovo strumento non avviserà continuamente gli utenti di Microsoft Edge. Si attiverà solo se un'estensione del browser installata causa problemi di prestazioni persistenti quando si utilizza il browser. Gli utenti che non hanno installato le ultime build di Edge Canary ma desiderano comunque provare questo nuovo strumento, possono attivarlo in modo semplice. In primis bisognerà digitare edge://flags/#edge-performance-extension-detection in una nuova scheda o finestra. A questo punto, per far funzionare lo strumento di prestazioni dell'estensione, basterà selezionare l’opzione “Enabled” e riavviare Microsoft Edge.

Poiché questo nuovo strumento è ancora in fase di sviluppo, gli utenti che lo utilizzano nel canale Canary o che lo ottengono in anticipo possono inviare i propri feedback a Microsoft. Basta accedere su Impostazioni e altro (…), poi Guida e feedback e, infine, Invia feedback. Infine, gli sviluppatori di estensioni Edge, possono anche dare un'occhiata alla pagina di supporto Microsoft Ignite. In questa sezione sono presenti consigli e suggerimenti su come ottimizzare un'estensione del browser Edge per ottenere le migliori prestazioni possibili.