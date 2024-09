Microsoft: hacker russi prendono di mira la campagna Harris-Walz

Negli ultimi mesi, il Microsoft Threat Analysis Center (MTAC) ha pubblicato vari report che mostrano che degli hacker che stanno cercando di influenzare le elezioni presidenziali statunitensi del 2024. L'ultimo documento di questo tipo ha fatto scalpore. Questo rivela che gruppi hacker iraniani avevano avuto accesso all'account di posta elettronica appartenente a un membro di una campagna presidenziale statunitense non identificata. Poco dopo, i membri dello staff di Donald Trump hanno dichiarato che la campagna era stata hackerata. Tuttavia, Microsoft non ha mai confermato se il suo report riguardasse la campagna di Trump o no.

Microsoft: anche hacker cinesi creano video falsi contro Biden e Harris

Nelle scorse ore, il team MTAC ha pubblicato un nuovo report. Questo documento riguarda due noti attori statali con sede in Russia, noti come Storm-1516 e Storm-1679. Secondo l’azienda di Redmond gli hacker stanno prendendo di mira la campagna per eleggere Kamala Harris e Tim Walz come presidente e vicepresidente. In un post del blog, Microsoft ha dichiarato che Storm-1516 ha creato due falsi video ed entrambi hanno generato milioni di visualizzazioni online. Secondo l’azienda: “un video mostrava un attacco da parte di presunti sostenitori di Harris a un presunto partecipante al comizio di Trump. L’altro utilizzava un attore sullo schermo per fabbricare false affermazioni sul coinvolgimento di Harris in un incidente con fuga. Questo secondo video è stato riciclato tramite un sito web mascherato da un'agenzia di stampa locale di San Francisco, creato solo pochi giorni prima”.

Anche l'altro gruppo con sede in Russia, Storm-1679, ha realizzato video che facevano false affermazioni su Harris. Uno di questi, pubblicato su Telegram, mostrava false informazioni sulle politiche di Harris su un finto cartellone pubblicitario di New York City. Il video ottenuto oltre 100.000 visualizzazioni in quattro ore prima che venisse rimosso. Il report afferma anche che un gruppo con sede in Cina, noto come Storm-1852, ha creato contenuti video critici sia nei confronti dell'amministrazione Biden che della campagna di Harris. Questi sono stati creati per sembrare realizzati da sostenitori statunitensi di Trump. Infine, l’azienda di Redmond afferma che bisognerà aspettarsi un numero crescente di video e siti web falsi dedicati alle elezioni USA del 5 novembre.