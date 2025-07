Microsoft Edge migliora le prestazioni grazie a WebUI 2.0, ora è molto più veloce

Il colosso di Redmond ha annunciato significativi miglioramenti che puntano a rendere Microsoft Edge più veloce e reattivo, grazie alla migrazione verso la nuova architettura WebUI 2.0. Tra i traguardi raggiunti, spicca la riduzione del tempo di caricamento del primo contenuto visibile (FCP) al di sotto dei 300 millisecondi, un parametro cruciale per garantire un’esperienza utente fluida e priva di frustrazioni.

Un passo in avanti decisivo

Secondo gli esperti Microsoft, questa innovazione rappresenta un passo in avanti decisivo nella competizione tra i browser, offrendo agli utenti una navigazione praticamente istantanea. Il risultato è stato ottenuto grazie a una riduzione media del 40% nei tempi di caricamento di 13 funzionalità chiave, tra cui le impostazioni, la funzione di lettura ad alta voce, la modalità a schermo diviso e gli spazi di lavoro. Per evidenziare concretamente questi progressi, Microsoft ha pubblicato un video comparativo che mostra le nuove prestazioni del browser nelle operazioni più comuni.

La transizione verso WebUI 2.0

La transizione verso WebUI 2.0 non è ancora completa, ma rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di ottimizzazione di Microsoft Edge. Nei prossimi mesi, l’azienda prevede di aggiornare altre componenti essenziali come l’anteprima di stampa, la gestione delle estensioni e diverse altre funzionalità utilizzate quotidianamente dagli utenti. Questi aggiornamenti sono progettati per migliorare ulteriormente l’efficienza e la velocità del browser, consolidando la sua posizione nel competitivo mercato dei browser.

Revisione generale

Oltre a migliorare le prestazioni, Microsoft ha intrapreso una revisione generale delle funzionalità del browser, eliminando quelle ritenute superflue per semplificare l’esperienza utente. Tuttavia, questa strategia non è priva di critiche. L’azienda è stata contestata per alcune pratiche, come la visualizzazione di annunci a schermo intero che invitano gli utenti a non utilizzare browser concorrenti come Chrome. Nonostante queste controversie, Microsoft sembra determinata a puntare su velocità e reattività come elementi distintivi della propria offerta.

Riduzione dei tempi di caricamento

La scelta di ridurre i tempi di caricamento sotto i 300 millisecondi si basa su studi che dimostrano come anche piccoli miglioramenti nella velocità di caricamento possano avere un impatto significativo sulla soddisfazione degli utenti. Questo traguardo rende Microsoft Edge uno dei browser più performanti sul mercato, capace di offrire un’esperienza di navigazione senza interruzioni. La migrazione a WebUI 2.0 rappresenta un’evoluzione tecnologica che non solo migliora la velocità, ma ottimizza anche l’efficienza complessiva del browser.

Ulteriori aggiornamenti

Gli aggiornamenti non si fermano qui. Microsoft ha dichiarato che continuerà a lavorare su ulteriori miglioramenti per rendere il proprio browser sempre più competitivo. Tra le funzionalità in fase di sviluppo, particolare attenzione sarà rivolta a quelle che incidono maggiormente sull’esperienza utente quotidiana. Con questa strategia, l’azienda punta a posizionare Microsoft Edge come un browser veloce e innovativo, in grado di soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più esigente.