Microsoft Edge: maggiore sicurezza con l'ultimo aggiornamento

Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il browser Edge, introducendo miglioramenti essenziali alla sicurezza. Questo update, disponibile nel Canale Stabile, corregge diverse vulnerabilità ereditate dal progetto Chromium, garantendo agli utenti una protezione più efficace contro le minacce informatiche. Anche la versione destinata al Canale Stabile Esteso, che segue un ciclo di aggiornamenti più lungo, ha ricevuto importanti patch.

Per gli utenti del Canale Stabile, è ora disponibile la versione 133.0.3065.82, che affronta vulnerabilità critiche legate alla gestione della memoria. Tra queste, una falla di overflow del buffer heap nel motore V8, identificata come CVE-2025-0999, che potrebbe consentire ad attaccanti remoti di compromettere la memoria del sistema attraverso pagine HTML appositamente create.

Un’altra vulnerabilità, CVE-2025-1006, riguarda un problema di use-after-free nella gestione delle reti, che potrebbe essere sfruttato tramite applicazioni web. Infine, un’altra falla di overflow del buffer heap nel comparto GPU, nota come CVE-2025-1426, rappresenta un rischio significativo per la stabilità del browser.

Ulteriori risoluzioni

Parallelamente, anche il Canale Stabile Esteso ha ricevuto un aggiornamento, portando la sua versione a 132.0.2957.171. Questa versione, destinata agli utenti che preferiscono una maggiore stabilità e aggiornamenti meno frequenti, introduce quattro patch di sicurezza dedicate a Microsoft Edge. Le vulnerabilità corrette, catalogate come CVE-2025-21279, CVE-2025-21283, CVE-2025-21408 e CVE-2025-21342, riguardano la possibilità di eseguire codice da remoto, un problema che potrebbe esporre i dispositivi a minacce informatiche particolarmente pericolose.

Come accade per la maggior parte dei browser moderni, Edge si aggiorna automaticamente in background, riducendo al minimo l’intervento dell’utente. Tuttavia, chi desidera forzare l’aggiornamento può farlo manualmente accedendo alla sezione delle impostazioni, digitando edge://settings/help nella barra degli indirizzi.

Oltre ai miglioramenti sulla sicurezza, Microsoft ha annunciato progressi significativi nelle prestazioni del browser, grazie all’introduzione di WebUI 2.0. Questa nuova tecnologia ottimizza diverse parti dell’interfaccia e del motore del browser, garantendo un’esperienza di navigazione più fluida e reattiva. Per chi desidera approfondire questi cambiamenti, Microsoft ha reso disponibili ulteriori dettagli sulla migrazione a WebUI 2.0 e sui benefici in termini di velocità ed efficienza.