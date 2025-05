Microsoft Edge introduce nuove funzionalità con l'aggiornamento 136.0.3240.92

La nuova versione stabile di Microsoft Edge, giunta alla release 136.0.3240.92, introduce una serie di miglioramenti significativi per ottimizzare al completo e complessivamente l’esperienza di navigazione e aumentare la produttività degli utenti. Tra le principali novità spicca l’integrazione di Copilot, un assistente AI che si colloca direttamente nella pagina di nuova scheda. Questo strumento intelligente fornisce suggerimenti utili e consente varie interazioni rapide grazie a un pulsante dedicato accanto alla barra di ricerca.

Tutte le novità del nuovo aggiornamento

L’aggiornamento non si limita a introdurre semplicemente delle nuove funzionalità, ma affronta anche problemi tecnici preesistenti. Sono stati risolti numerosi bug che compromettevano il funzionamento delle estensioni in condizioni specifiche, difficoltà con il Microsoft Defender Application Guard e svariate problematiche nella visualizzazione di documenti PDF contenenti caratteri giapponesi. Questi miglioramenti garantiscono una maggiore stabilità e affidabilità per gli utenti oltre che ad una maggiore accessibilità.

Parallelamente, il canale Beta ha ricevuto anche l’aggiornamento alla versione 137.0.3296.39, che espande ulteriormente le capacità di Copilot. Una delle aggiunte più rilevanti è il Web Content Filtering (WCF), una funzione pensata per istituti educativi e piccole-medie imprese. Grazie a questa caratteristica, gli amministratori IT possono bloccare facilmente categorie di siti web inappropriati, migliorando la sicurezza online per studenti e dipendenti.

Come aggiornare il browser

Per aggiornare il browser alla versione più recente, gli utenti possono accedere alla sezione “Informazioni su Microsoft Edge” digitando edge://settings/help nella barra degli indirizzi. In alternativa, è possibile attendere l’aggiornamento automatico che si attiverà al prossimo riavvio dell’applicazione quando sarà disponibile.

Questi aggiornamenti rappresentano un ulteriore passo avanti per Microsoft Edge, consolidandone il ruolo come strumento versatile per la navigazione e la produttività. Con l’integrazione di tecnologie innovative come Copilot Edge e l’introduzione di funzionalità mirate come il Web Content Filtering, il browser si dimostra all’avanguardia nell’offrire soluzioni pratiche e sicure agli utenti.