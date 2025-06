Microsoft Edge introduce la ricerca AI nella cronologia di navigazione

La navigazione sul web sta vivendo dei cambiamenti grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale nei browser. Con l'ultima innovazione introdotta da Microsoft Edge, gli utenti possono ora godere di una gestione più intuitiva e avanzata della cronologia di navigazione, senza compromettere i propri dati personali.

Ecco la nuova funzionalità

La nuova funzionalità denominata "enhanced search", rappresenta un passo significativo verso un'esperienza di navigazione più intelligente e personalizzata. Questo strumento permette agli utenti di ritrovare siti web visitati in precedenza utilizzando frasi colloquiali, sinonimi o persino errori di digitazione correlati al contenuto cercato. La vera innovazione risiede nell'uso di un modello di ricerca tramite AI che opera direttamente sul dispositivo dell'utente, garantendo una maggiore sicurezza e controllo sui dati personali.

Questione privacy

Un aspetto cruciale di questa tecnologia è il suo approccio alla privacy. A differenza di altre soluzioni presenti sul mercato, Microsoft ha progettato il sistema affinché i dati utilizzati per l'addestramento del modello rimangano esclusivamente sul dispositivo dell'utente. Questo approccio evita la trasmissione di informazioni ai server dell'azienda, offrendo un'alternativa meno invasiva rispetto a funzionalità come Recall, che cattura screenshot delle attività sul PC per migliorare la ricerca dei contenuti. Questa scelta non solo tutela la riservatezza degli utenti, ma rappresenta anche un modello di riferimento per il settore.

Un nuovo centro multimediale

Oltre alla ricerca AI, Microsoft ha introdotto un innovativo centro multimediale integrato nel browser. Questa funzionalità consente agli utenti di gestire facilmente contenuti multimediali provenienti da diverse fonti online. Grazie a un'interfaccia intuitiva, è possibile accedere rapidamente alla modalità picture-in-picture, recentemente migliorata con controlli più sofisticati per un'esperienza di visione ottimale. Questa novità semplifica la gestione di video e audio, rendendo Microsoft Edge un browser versatile e completo.

L'obiettivo di Microsoft

Queste implementazioni si inseriscono in una strategia più ampia di Microsoft, volta a distinguere Edge dai suoi concorrenti. L'obiettivo è chiaro: offrire agli utenti un'esperienza di navigazione più fluida, intuitiva e sicura, integrando tecnologie all'avanguardia