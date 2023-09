Microsoft Edge: in UE non sarà più browser di default Windows 11

Gli utenti Windows 11 residenti in uno dei 27 paesi dell’Unione Europea non saranno più obbligati ad utilizzare Edge come browser predefinito. Questa novità è stata annunciata (quasi in sordina) sul blog ufficiale di Windows, alla sezione “cambiamenti e miglioramenti” della Windows 11 Insider Preview Build 23531 per il Dev Channel. Anche se sembra essere una modifica “minore”, si tratta di un grande cambiamento per molti utenti, che fino ad oggi sono stati costretti a utilizzare Microsoft Edge per aprire i link dalla barra di ricerca o dai widget di Windows 11.

Microsoft Edge: perché il browser può essere modificato solo in Europa?

Come già accennato, Microsoft renderà attiva questa modifica su Windows 11 soltanto in nei paesi UE. Ciò potrebbe essere legato all’imminente arrivo del Digital Markets Act (marzo 2024), che introdurrà una serie di regole stringenti in materia di concorrenza a cui grandi aziende come Microsoft dovranno sottostare. Ad esempio, recentemente l’antitrust dell’Unione Europea ha aperto un’indagine formale per concorrenza sleale nei confronti di Microsoft. Il tutto era nato da un reclamo presentato da Slack alla Commissione Europea. L’azienda di Redmond obbligava gli utenti aziendali ad acquistare il pacchetto Microsoft 365 e Office 365 con Microsoft Teams incluso. Adesso i due software sono stati scorporati. Lo stesso Digital Markets Act darà agli utenti la possibilità di poter disinstallare le app di default e modificare qualsiasi impostazione predefinita predefinita.

Proprio come Teams e Microsoft 365, adesso i link presenti nei componenti di Windows 11 non saranno più legati a Microsoft Edge. Ogni utente potrà utilizzare qualsiasi browser, come Chrome o Firefox. Anche se “penalizza” Edge, questa novità potrebbe dall’altro lato portare gli utenti ad utilizzare maggiormente i componenti di Windows 11. Microsoft lascerà questa possibilità soltanto agli utenti europei oppure nelle prossime versioni del sistema operativo verrà estesa a livello globale?