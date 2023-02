Microsoft Defender: installazione automatica sui PC Windows

I PC Windows sono già dotati di una soluzione antivirus di serie, ma Microsoft offre anche un’altra utility ad hoc per gli abbonati a Microsoft 365, denominata Microsoft Defender. Il suddetto strumento, stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, potrebbe presto venire installato automaticamente sui computer degli utenti che hanno attivo un abbonamento al servizio.

Microsoft Defender: installazione automatica per gli abbonati a Microsoft 365

Andando più nello specifico, in un’email inviata recentemente agli abbonati a Microsoft 365, l’azienda di Redmond mette in evidenza tutti i vantaggi derivanti dall’utilizzo di Microsoft Defender, indicando altresì quanto segue: L'app Defender verrà presto aggiunta automaticamente al tuo dispositivo Windows 10 o Windows 11 durante un aggiornamento di routine delle tue app Microsoft 365. Cercalo nel menu Start e assicurati di accedere per attivare le tue protezioni.

In realtà, già alcuni utenti sui social hanno segnalato che sui propri computer è stata effettuata l’installazione automatica di Microsoft Defender, motivo per cui ben presto dovrebbero venire coinvolti anche tutti gli altri.

Da tenere presente che pur essendo quello in questione un ottimo strumento per la sicurezza dei sistemi operativi Windows, non è indispensabile effettuarne l’installazione per aggirare eventuali minacce informatiche che potrebbero interessare il computer, in quanto già disponibile una soluzione predefinita, ma di certo rappresenta un mezzo in più.

Inoltre, il download può eventualmente avvenire pure dalla relativa sezione del Microsoft Store, a patto però di accedere poi all’account Microsoft su cui risulta attivo l’abbonamento a Microsoft 365, in maniera tale da poter poi avere modo di sfruttare la protezione associata.

