Microsoft Defender: ecco Performance Mode su Windows 11

Con la build 23466 di Windows 11 che è stata resa disponibile per gli iscritti al canale Dev del programma Insider c'è Dev Drive, un volume di storage basato su ReFS (Resilient File System) capace di offrire prestazioni di livello superiore rispetto al file system NTFS. Al contempo, è stata introdotta pure Performance Mode per Microsoft Defender che va a ridurre l’impatto della scansione dei file.

Microsoft Defender e Performance Mode

Andando più in dettaglio, un volume Dev Drive viene creato per sfruttare Dev Home, una speciale modalità di Windows 11 che metta a disposizione degli sviluppatori tutti i tool necessari per testare le app. Viene garantita anche la sicurezza con Microsoft Defender, ma è necessario limitare il consumo delle risorse.

In virtù dello scenario in questione, Microsoft ha deciso di implementare Performance Mode per Microsoft Defender. La suddetta modalità viene impostata automaticamente se è abilitata la protezione in tempo reale e solo quando viene creato un Dev Drive, in maniera tale da ottenere il corretto bilanciamento tra prestazioni e sicurezza.

Performance Mode agisce andando ad effettuare scansione asincrona dei file. Quando lo sviluppatore apre un file, la scansione non viene effettuata subito, ma solo quando il file viene chiuso.

Per poter essere sfruttata, la funzionalità richiede almeno le versioni 4.18.2303.8 di Microsoft Defeneder e 1.385.1455.0 delle firme. Per quel che concerne la possibilità di abilitare Dev Drive, occorrono almeno 8 GB di RAM e 50 GB di spazio su disco. Attualmente non è chiaro quando verrà rilasciata su larga scala, ma presumibilmente non dovrebbe essere necessario attendere ancora molto a lungo.