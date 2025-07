Windows 11 introduce Adaptive Energy Saver: efficienza energetica e nuove strategie

La nuova funzionalità presentata da Microsoft per Windows 11 promette di ridefinire le regole dell’efficienza e dell’autonomia per laptop e tablet. Al centro di questa innovazione troviamo Adaptive Energy Saver, una soluzione che si distingue per il suo approccio intelligente e adattivo al risparmio energetico, pensata per rispondere alle crescenti esigenze degli utenti e alle recenti critiche rivolte al sistema operativo.

Gestione dinamica dei consumi

Nel dettaglio, Adaptive Energy Saver introduce una gestione dinamica dei consumi che va ben oltre il tradizionale “battery saver”. Mentre quest’ultimo si limita ad attivarsi automaticamente solo quando la batteria scende sotto una soglia critica – tipicamente intorno al 20% – la nuova funzione è in grado di intervenire in qualsiasi momento, anche con livelli di carica elevati.

Questo è possibile grazie a un sistema di monitoraggio in tempo reale che tiene conto di molteplici fattori: non solo la percentuale residua di batteria, ma anche lo stato di alimentazione, il carico di lavoro e le reali esigenze dell’utente in quel preciso istante.

Non riduce automaticamente la luminosità

Una delle caratteristiche più apprezzate dagli utenti, e che rappresenta una vera svolta rispetto al passato, è la decisione di non ridurre automaticamente la luminosità dello schermo quando il risparmio energetico è attivo.

Questo dettaglio, spesso sottovalutato, assume un’importanza cruciale per chi utilizza laptop e tablet in mobilità, garantendo sempre una visibilità ottimale e senza compromessi, anche in ambienti particolarmente luminosi. In questo modo, la produttività e l’esperienza d’uso non vengono sacrificate sull’altare dell’autonomia.

Come accedere alla funzione

L’attivazione di Adaptive Energy Saver avviene in modo semplice e intuitivo: gli utenti delle build Canary di Windows 11 possono già accedere alla funzione tramite il percorso “Impostazioni > Sistema > Alimentazione e batteria”. È importante sottolineare che la modalità classica di risparmio energetico rimarrà comunque disponibile come opzione predefinita, lasciando agli utenti la massima libertà di scelta in base alle proprie abitudini e preferenze. Questa doppia possibilità riflette l’attenzione di Microsoft nel voler offrire soluzioni personalizzabili, capaci di adattarsi a scenari d’uso sempre più diversificati.