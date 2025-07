Microsoft chiede agli utenti di ignorare le segnalazioni dell'errore firewall di Windows 11

Microsoft si rivolge agli utenti di Windows 11 versione 24H2 chiedendo di ignorare l'errore emerso dopo l'installazione dell'aggiornamento KB5060829 di giugno 2025. Messaggi come "Config Read Failed" e "More data is available", registrati come "Evento 2042" nel Visualizzatore eventi, stanno generando preoccupazione tra gli utenti, ma l'azienda assicura che non compromettono la sicurezza del sistema operativo.

La causa degli avvisi

La causa di questi avvisi è stata identificata in una nuova funzionalità ancora in fase di sviluppo, non completamente implementata nel sistema. Nonostante la comparsa di tali messaggi, Microsoft ha confermato tramite la propria dashboard ufficiale che il firewall di Windows continua a funzionare correttamente, garantendo la protezione del sistema come previsto. Gli utenti possono quindi stare tranquilli: la sicurezza non è stata compromessa.

Tecnici al lavoro

Questo problema sembra essere circoscritto esclusivamente ai dispositivi con Windows 11 24H2. I tecnici di Microsoft sono già al lavoro per risolvere l'anomalia e hanno promesso aggiornamenti tempestivi non appena saranno disponibili soluzioni definitive. Nel frattempo, l'azienda invita gli utenti a ignorare i messaggi di errore e a continuare a utilizzare i propri dispositivi normalmente.

Non un caso isolato

Non è la prima volta che un aggiornamento genera inconvenienti temporanei. Ad esempio, nell'aprile 2025, Microsoft aveva affrontato un problema simile legato a falsi errori di crittografia BitLocker su dispositivi Windows 10 e 11. Quel bug, inizialmente rilevato nell'ottobre 2024, colpiva esclusivamente gli ambienti con crittografia obbligatoria dei dischi fissi. Sempre nello stesso mese, era stato necessario risolvere problemi relativi all'installazione del Windows Recovery Environment (WinRE) emersi dopo un aggiornamento mensile.

Integrazioni complesse

Questi episodi ricorrenti mettono in evidenza la complessità dell'integrazione di nuove funzionalità nei moderni sistemi operativi. Ogni nuovo aggiornamento KB5060829, pur introducendo miglioramenti significativi e nuove opzioni, può talvolta generare errori sistema temporanei. Tuttavia, Microsoft continua a dimostrare un approccio trasparente, comunicando tempestivamente agli utenti la natura dei problemi e fornendo istruzioni chiare su come gestirli.

Per gli utenti, è fondamentale rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali dell'azienda, in modo da comprendere l'effettiva gravità dei problemi segnalati e le eventuali contromisure da adottare. La gestione degli errori sistema è parte integrante del processo di sviluppo e manutenzione dei software, e Microsoft si impegna a garantire la massima sicurezza e affidabilità per i propri utenti.