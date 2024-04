Microsoft Build: PowerToys riceverà funzionalità basate sull’AI

La prossima developer conference di Microsoft, prevista a maggio 2024, sarà piena di annunci relativi all'intelligenza artificiale. Anche PowerToys non è immune alle funzionalità di intelligenza artificiale in continua diffusione. Una recente sessione del sito web ufficiale di Microsoft Build ha rivelato che la società sta lavorando a qualcosa chiamato "Advanced Paste with Local AI". L’azienda di Redmond non ha rivelato molti dettagli su tale funzione. Tuttavia, ma la pagina riporta la descrizione: “Scopri come PowerToys sfrutta l'intelligenza artificiale attraverso l'uso di API supportate dall'intelligenza artificiale e su modelli ML dei dispositivi per potenziare la nuova funzionalità Incolla avanzata”. Clint Rutkas, responsabile dell'esperienza degli sviluppatori nel team di Windows, ha confermato che PowerToys sta effettivamente per ricevere una nuova funzionalità dotata di intelligenza artificiale. Ancora una volta, i dettagli sono scarsi, ma Rutkas ha detto tale funzionalità è "piuttosto carina".

PowerToys will introduce a new feature at Build. @craigaloewen and @metulev will be chatting about the what it does and the thought process behind it

It is pretty neat and would love the community feedback on it. 😊

— Clint Rutkas (@ClintRutkas) April 10, 2024