Microsoft Build 2022: annunciato il nuovo progetto di PC ARM

In questi giorni si sta tenendo il Microsoft Build 2022, un evento dedicato al mondo degli sviluppatori software completamente online, per via dell'attuale situazione sanitaria globale, gestito dalla nota società statunitense. Si tratta sostanzialmente di una serie di conferenze e keynote pensate per approfondire le skill di coding e la conoscenza dei diversi servizi per developer ed imprese offerti dalla società californiana. La Build 2022 si pone proprio l'obbiettivo di aiutare i programmatori ad "innovare senza compromessi" ed in modo creativo, in modo tale da dare vita alla futura generazione di applicativi per l'ecosistema Microsoft.

Durante tale developer conference è stato annunciato il Project Volterra, si tratta sostanzialmente di una nuova piattaforma hardware open source ARM pensata come base per lo sviluppo dei PC desktop di prossima generazione.

L'azienda guidata dal CEO Satya Nadella non ha rilasciato specifiche tecniche del progetto tuttavia è stato confermato che i primi prototipi saranno equipaggianti con un SoC (System on a Chip) Qualcomm oltre essere dotati di una versione nativa di Windows 11 e Visual Studio 2022 per la piattaforma ARM64. A tale IDE (Integrated Development Environment) verrà affiancato anche il toolkit Qualcomm Neural Processing SDK, un framework dedicato allo sviluppo di applicativi che sfruttano una qualche tipologia di rete neurale e l'intelligenza artificiale. Project Volterra implementa infatti anche un processore neurale oltre ad un toolchain completa per la programmazione su device ARM.

Secondo quando dichiarato al team di Microsoft tale progetto dovrebbe presto diventare il punto di riferimento per il software development con: Visual Studio 2022 e VSCode, Visual C++, .NET 6 e Java, le versioni di .NET legacy oltre ovviamente che con Windows Terminal, la shell ufficiale del sistema operativo di Redmond, WSL (Windows Subsystem for Linux) ed (Windows Subsystem for Android) ovvero i due layer di compatibilità per l'esecuzione dei binari delle distribuzioni Linux e per i pacchetti software Android.