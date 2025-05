Microsoft Authenticator perde le funzionalità di gestione delle password

Microsoft ha recentemente annunciato un'importante trasformazione per la sua app Microsoft Authenticator, un cambiamento che influenzerà milioni di utenti che si affidano a questa piattaforma per l'autenticazione a due fattori e la gestione password. Secondo il piano comunicato dall'azienda, a partire da giugno 2025 non sarà più possibile salvare nuove credenziali nell'app, mentre entro agosto dello stesso anno tutte le password e i dati di pagamento memorizzati saranno definitivamente eliminati.

Una spinta verso Edge

Questa decisione, che sta generando dibattiti e preoccupazioni tra gli utenti, è parte di una strategia più ampia di Microsoft per spingere gli utenti verso Microsoft Edge, il browser proprietario che offre funzionalità di compilazione automatica delle credenziali su dispositivi mobili. Come dichiarato in un documento di supporto ufficiale, l'obiettivo è "semplificare l'autofill" e garantire un accesso più fluido alle credenziali su più dispositivi. Tuttavia, la mossa potrebbe anche essere interpretata come un tentativo di consolidare l'ecosistema dei prodotti Microsoft, con un focus particolare sull'incremento dell'adozione di Edge, che continua a lottare per guadagnare quote di mercato significative.

Il calendario della dismissione è chiaro: da luglio 2025, la funzione di compilazione automatica nei siti web e nelle app sarà disattivata, e ad agosto seguirà la cancellazione definitiva dei dati salvati. Gli utenti sono invitati a effettuare l'esportazione dati verso altri gestori di password prima della scadenza, per evitare di perdere informazioni critiche. Nonostante l'app continuerà a supportare la generazione di codici di autenticazione e la memorizzazione delle chiavi di accesso, la rimozione della gestione delle password rappresenta una riduzione significativa delle sue funzionalità.

Alternative proposte

Microsoft sta fornendo indicazioni dettagliate per agevolare la transizione, suggerendo sia l'utilizzo di Edge che l'adozione di gestori di password alternativi come LastPass, 1Password e Dashlane. Gli esperti del settore consigliano di pianificare questa migrazione con largo anticipo, per evitare disagi o problemi di sicurezza.

Questa mossa strategica, pur mirata a rafforzare l'integrazione dei servizi Microsoft, potrebbe avere effetti imprevisti. Alcuni utenti potrebbero infatti decidere di optare per soluzioni completamente indipendenti dall'ecosistema Microsoft, riducendo la loro fedeltà ai servizi offerti dall'azienda di Redmond. Resta da vedere se la promozione di Edge riuscirà a compensare la perdita di utenti o se questa decisione si tradurrà in un'ulteriore frammentazione del mercato.