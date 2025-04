Microsoft amplia il supporto GitHub Actions per Windows su Arm

Microsoft ha annunciato un'importante novità per gli sviluppatori: il supporto completo dei runner di GitHub Actions per Windows su Arm è ora disponibile per tutti i repository pubblici, inclusi quelli gratuiti. Questo aggiornamento rappresenta un passo avanti significativo per chi lavora con dispositivi basati su questa architettura emergente, semplificando notevolmente il processo di sviluppo software.

Questa evoluzione è particolarmente rilevante per i dispositivi Windows basati su Arm, come i nuovi PC Qualcomm Copilot+. L'aggiornamento si inserisce in un percorso di sviluppo iniziato nel settembre 2022 con l'introduzione dei runner self-hosted e proseguito con la beta pubblica dei runner Arm per Linux e Windows, prevista per metà 2024. Prima di questa espansione, il testing e la compilazione di software per dispositivi Arm su Windows richiedevano configurazioni complesse e infrastrutture dedicate. Ora, grazie ai nuovi runner, l'integrazione nei workflow di Continuous Integration diventa più semplice e accessibile.

GitHub Actions si conferma uno strumento essenziale per gli sviluppatori, offrendo un ambiente ottimizzato per migliorare i processi di sviluppo. Con questa espansione, i vantaggi per gli sviluppatori sono molteplici, a partire dall'accessibilità semplificata all'architettura Arm, che sta guadagnando sempre più popolarità nel panorama Windows. Inoltre, i nuovi runner consentono di perfezionare i processi di Continuous Integration, permettendo test simultanei su piattaforme Arm e Intel.

Ulteriori novità

Tra le novità più interessanti c'è l'introduzione di una nuova immagine di Windows 11 ottimizzata per GitHub Actions. Questa immagine è dotata di strumenti di sviluppo preconfigurati, che consentono agli sviluppatori di lavorare in modo più efficiente. Ad esempio, chi utilizza C# può ora implementare un workflow specificando semplicemente "windows-11-arm" come target nel file di configurazione YAML. Questo approccio semplificato rappresenta un significativo passo avanti per l'intero ecosistema di sviluppo software.

L'impegno di Microsoft non si limita a migliorare l'accessibilità, ma mira anche a potenziare l'ecosistema open-source. La disponibilità universale dei runner Arm è un impulso importante per i progetti open-source, offrendo nuove opportunità per sviluppatori individuali e team di tutte le dimensioni. Questo aggiornamento rafforza la posizione di Windows su Arm come piattaforma di sviluppo sempre più robusta e accessibile.

Un altro segnale della crescita dell'ecosistema Windows su Arm è il supporto crescente da parte di grandi sviluppatori. Recentemente, Google ha rilasciato una versione nativa di Google Drive per questa architettura, unendosi ad altre applicazioni come Signal e Adobe Illustrator. Questi sviluppi dimostrano che l'architettura Arm sta diventando sempre più rilevante nel panorama tecnologico.