Microsoft AI Tour: Satya Nadella parla dell'AI che trasforma il Paese

Oggi Roma è stata teatro di un evento di grande importanza per l'innovazione tecnologica del Paese: la tappa italiana del Microsoft AI Tour. Durante l'appuntamento Satya Nadella, CEO di Microsoft, ha ribadito l'impegno dell'azienda verso lo sviluppo sostenibile nella Penisola e ha evidenziato il ruolo cruciale che il Cloud e l'intelligenza artificiale generativa stanno già giocando in diverse organizzazioni italiane.

Nel corso del suo keynote, Nadella ha sottolineato come un utilizzo responsabile dell'AI possa generare nuove opportunità di crescita, favorendo produttività, creatività e competitività. Il CEO ha incontrato rappresentanti delle istituzioni e leader aziendali, mettendo in luce il contributo dell'AI alla trasformazione digitale dell'economia italiana.

Un'iniziativa strategica per l'Italia

L'Italia è stata identificata come hub strategico per l'innovazione tecnologica in Europa, Mediterraneo e Nord Africa. Microsoft ha annunciato un investimento di 4.3 miliardi di euro nei prossimi due anni per espandere la sua infrastruttura cloud hyperscale e sviluppare competenze digitali. Questi sforzi includeranno la formazione di oltre un milione di Italiani entro il 2025.

Grazie a questi investimenti, la Cloud Region nostrana diventerà una delle più grandi d'Europa. Supportando non solo il mercato nazionale ma anche le economie circostanti.

Le potenzialità economiche dell'AI in Italia

Uno studio condotto da Microsoft in collaborazione con TEHA Group prevede che l'adozione massiccia dell'AI generativa potrebbe far crescere il PIL italiano di 312 miliardi di euro nei prossimi 15 anni. In particolare, le piccole e medie imprese potrebbero trarre enormi benefici, con un aumento di 122 miliardi di euro di valore aggiunto.

I dati dimostrano già i primi risultati: il 47% delle aziende che utilizzano soluzioni di AI ha registrato un aumento della produttività di oltre il 5%, mentre il 74% ha segnalato una crescita di almeno l'1%.

Eccellenze italiane in primo piano

L'evento ha offerto anche una panoramica su come diverse organizzazioni italiane stiano integrando con successo l'AI generativa. Tra queste, spicca per esempio Brembo che ha sviluppato ALCHEMIX, una soluzione AI per accelerare lo sviluppo di innovativi sistemi frenanti.

Campari Group ha adottato Microsoft 365 Copilot per ottimizzare i flussi di lavoro, risparmiando fino a due ore a settimana nelle attività più ripetitive. Il Gruppo Ferrero ha creato invece "Let's Story", una piattaforma di e-book che utilizza l'AI generativa per creare fiabe personalizzate per i bambini.

L'AI al servizio della PA e della ricerca

La collaborazione tra Microsoft e Roma Capitale ha portato alla creazione di Julia, un assistente virtuale per i turisti capace di migliorare l'esperienza dei visitatori e alleggerire la pressione sui principali siti turistici della città.

It was great to see firsthand in Rome today this example of how the city is using AI to help provide reliable services and information to tourists, in preparation for the 2025 Jubilee. https://t.co/OQutIEKuGC — Satya Nadella (@satyanadella) October 23, 2024

Anche il settore della ricerca medica ha registrato progressi rilevanti grazie all'Università Vita-Salute San Raffaele, che ha sviluppato una piattaforma AI-based per accelerare la ricerca clinica e la medicina di precisione.

Il Microsoft AI Tour ha evidenziato come la tecnologia possa rivoluzionare non solo il mondo delle imprese ma anche migliorare la qualità della vita delle persone in Italia. Gettando nuove basi per il futuro digitale del Paese.