Satya Nadella al Microsoft AI Tour, Roma 23 ottobre 2024

Il Microsoft AI Tour arriva in Italia e avrà tra i suoi protagonisti anche Satya Nadella, CEO e Chairman della compagnia. L'appuntamento permetterà di seguire in streaming il principale evento della Casa di Redmond sull'Intelligenza Artificiale dedicato ai leader italiani e internazionali del settore. Sarà anche un'occasione per immergersi nelle ultime innovazioni nel campo dell'AI per scoprire il loro impatto sul futuro delle aziende.

Cosa è il Microsoft AI Tour

Il Microsoft AI Tour riunisce leader aziendali ed esperti di settore in ambito AI. Un'opportunità per fare networking, creare connessioni e trasformare la propria visione sulle intelligenze artificiali in una realtà. Per questa ragione, prima che l'evento arrivi nel nostro Paese è possibile ricevi le ultime informazioni dagli esperti di Microsoft per essere guidati nel percorso verso l'implementazione di tecnologie basate sull'AI.

Oltre a Satya Nadella saranno presenti anche Jared Spataro (CMO, AI at Work di Microsoft), Alysa Taylor (CMO, Commercial Cloud & AI presso Microsoft) e molti altri grandi nomi del gruppo. Sono attesi approfondimenti e sessioni sulle soluzioni Microsoft e alcune esperienze di organizzazioni italiane che stanno già beneficiando dei vantaggi dell'AI generativa e del Cloud. Data la limitata disponibilità di posti l'evento live a Roma sarà solo su invito.

Il programma dell'appuntamento

L'evento è in programma mercoledì 23 ottobre 2024, a partire dalle 10:30 a Roma presso il Salone delle Fontane, in via Ciro il Grande 10/12.

0.40 – 11.10 - Keynote di Satya Nadella, CEO Microsoft - Leading in the age of AI transformation.

11.10 – 11.20 - Intervento Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato Microsoft Italia - Microsoft's AI Strategy for our Country.

11.20 – 11.40 - Alysa Taylor Corporate Vice President, Azure and Industry - The AI Powered Organization.

11.40 – 11.45 - Matteo Mille, Chief Sales Enablement & Operations Microsoft Italia - Flow of the Day with Practical Examples of Digital Transformation.

11.45 – 12.10 - Modern Work con Luba Manolova, Director Modern Work Western Europe at Microsoft e Martina Pietrobon, Direttrice Modern Work Microsoft Italia.

12.10 – 12.35 - Power Platform con Denise Alessiani, Direttrice Business Applications Microsoft Italia e Maria Luisa Onorato Business Applications Business Lead Service Western Europe.

12.35 – 13.00 - Cybersecurity con Tamara Zancan, Direttrice Cybersecurity, Compliance e Identity Microsoft Italia.

13.00 – 13.15 - Demo Copilot con Agnese Giordano, Architect at Microsoft Innovation Hub Microsoft Italia. Seguirà una pausa.

14.15 – 15.05 - Sessioni dedicate a Microsoft Azure con Andrea D'Onofrio, Marketing Lead per Data & Analytics Microsoft Western Europe, Mattia De Rosa, Solution Specialists Data & AI Director, Andrea Gojakovic, Sales Specialist - Data & AI di Microsoft, Pier Luigi Croce, Azure Specialist - Data & Artificial Intelligence and Financial Services, Roberto Filipelli, Direttore divisione Cloud and Enterprise Microsoft Italia, Tiziano Durante, Microsoft Cloud Region Lead.

15.05 – 15.30 – Conclusioni, Giancarlo Sudano, Architect Microsoft Innovation Hub.

Il keynote speech di Satya Nadella darà l'opportunità di ascoltare la sua visione di futuro potenziato dall'AI. Dove tecnologia e innovazione possono creare esperienze che cambieranno il nostro Paese, le aziende e le comunità. Per maggiori informazioni è disponibile il sito ufficiale dell'evento.